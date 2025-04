Goiás atraiu R$ 12,6 bi de investimentos com 38,3 mil novas empresas em 2024

A abertura de novas empresas em Goiás, em 2024, atraiu mais de R$ 12,6 bilhões de investimentos para o estado. Ao todo, foram mais de 38 mil novos negócios no ano passado. Nos três primeiros meses de 2025, os investimentos já somam R$ 2,6 bilhões, sendo quase 13 mil novos empreendimentos. Os dados são da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) e não consideram os microempreendedores individuais.

Para o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira, a evolução dos números no corrente ano aponta para um saldo positivo no fechamento de 2025. “Assim como vimos quebrando recordes no número de aberturas, ano a ano, acredito que os investimentos também devem seguir esse padrão e fecharemos 2025 com investimentos superiores aos registrados nos dois anos anteriores”, aponta Siqueira.

Quadro mensal

Goiás apresentou, ainda segundo dados da Junta Comercial, 3.725 novas empresas em março de 2025. Considerando todas as aberturas registradas no ano, já são 12.682 novos negócios, sem levar em consideração os negócios enquadrados no perfil MEI (microempreendedor individual). Desse total, 462 empresas possuem capital social superior a R$ 500 mil. A atração de investimentos, apenas no ano corrente, chega a R$ 2,65 bilhões.

O relatório mensal produzido pela autarquia aponta ainda que o estado possui, atualmente, 1,2 milhão de empresas ativas, considerando MEI e não MEI, sendo 30% delas concentradas na capital. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso continuam encabeçando a lista dos municípios com mais empresas atualmente ativas.

Em março, as mais expressivas constituições por atividade foram serviços combinados de escritório e apoio administrativo; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; promoção de vendas; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; e atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.