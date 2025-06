Goiás começou o ano de 2025 com resultados expressivos na pecuária bovina. De acordo com a Pesquisa Trimestral da Pecuária, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado abateu 1 milhão de cabeças de gado nos três primeiros meses do ano. O número representa um crescimento de 0,9% em relação ao mesmo período de 2024 e estabelece um novo recorde para o setor em Goiás.

Com esse desempenho, o estado se mantém na terceira posição no ranking nacional de abates, atrás apenas de Mato Grosso e São Paulo. O avanço, no entanto, não é apenas quantitativo. O aumento no abate de fêmeas — com destaque para 356,9 mil vacas e 177,5 mil novilhas — indica uma estratégia voltada à produção de carne mais valorizada, com foco em maciez e qualidade superior, características buscadas por mercados exigentes.

Segundo Glaucilene Carvalho, secretária interina da Agricultura, os resultados são fruto de investimentos em tecnologia, políticas públicas eficazes e atuação alinhada entre produtores e governo. “O crescimento no abate de fêmeas jovens é reflexo de uma pecuária mais moderna e voltada para valor agregado”, afirma.

No mercado internacional, os impactos também são positivos. As exportações goianas de carne bovina cresceram 8,6% no trimestre. Já as vendas de bovinos vivos somaram US$ 1,4 milhão — mais de quatro vezes o valor do ano anterior. Países da Ásia, Oriente Médio e América do Sul estão entre os principais destinos da carne goiana, reforçando a presença do estado como um dos grandes protagonistas do agronegócio nacional.

