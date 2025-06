Turismo em Goiás cresce 13,5% em abril e lidera ranking nacional, aponta IBGE

O turismo em Goiás registrou o maior crescimento do país no mês de abril, com alta de 13,5% em relação ao mesmo período de 2024. O desempenho também foi o mais expressivo da série histórica iniciada em 2011, considerando a comparação com março de 2025: avanço de 10,8%. Os dados, divulgados pelo IBGE e analisados pelo Instituto Mauro Borges (IMB), confirmam a força do setor e a eficácia das políticas públicas de fomento à atividade turística.

Além disso, os números reforçam a consolidação de Goiás como referência nacional em serviços. O setor como um todo cresceu 3,7% no acumulado do ano, superando a média brasileira de 2,2%. Acima de tudo, destaca-se o crescimento dos serviços prestados às famílias, com 7,8%, e dos transportes, que avançaram 7,3%. Esses indicadores confirmam que o turismo impulsiona uma cadeia produtiva mais ampla, com impactos positivos na economia local.

Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, os investimentos em qualificação e inovação são essenciais para o cenário atual. “Estamos criando um ambiente fértil para o crescimento sólido do setor de serviços, gerando emprego e desenvolvimento”, afirmou. Já o secretário Joel de Sant’Anna Braga Filho destaca que o turismo em Goiás movimenta a economia e fortalece o orgulho local. “Estamos nos tornando uma referência em hospitalidade”, disse.

Então, os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) ainda mostram que o setor de serviços cresceu 1,9% na comparação entre abril de 2025 e o mesmo mês do ano anterior. Desde já, os resultados chamam atenção para o avanço dos serviços de informação e comunicação (5%) e de outros serviços (3,8%), ampliando a diversidade de áreas em expansão no estado.

O levantamento do IBGE acompanha mensalmente a receita bruta de empresas com 20 ou mais empregados. Com Goiás à frente no cenário nacional, a tendência é de crescimento contínuo, ancorado em políticas públicas e no aproveitamento do potencial turístico do estado.