Goiás conclui ações emergenciais contra gripe aviária na região Sudoeste

Em Santo Antônio da Barra, no Sudoeste goiano, o Governo de Goiás concluiu nesta terça-feira (17) as ações emergenciais para conter e erradicar o foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1), detectado em aves de subsistência (criadas de forma independente). A operação foi coordenada pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), com apoio de diversas instituições. A atuação foi preventiva e não envolveu granjas comerciais, mantendo o consumo de carne e ovos seguro, sem impacto econômico para o setor produtivo.

Três frentes

As ações foram realizadas em três frentes. No foco, foram eliminadas 233 aves doentes ou que tiveram contato com as infectadas, e todas as instalações foram desinfectadas, totalizando 22 mil metros quadrados. Os animais abatidos foram enterrados em valas sanitárias, conforme o Plano Nacional de Contingência da Influenza Aviária.

Na zona de vigilância, a Agrodefesa vistoriou 194 propriedades em um raio de até dez quilômetros da área afetada. As 25 propriedades mais próximas, localizadas na zona de três quilômetros, receberam duas inspeções. Duas barreiras sanitárias foram instaladas e realizaram cerca de 200 abordagens para orientar a população e desinfectar veículos.

A terceira frente de trabalho envolveu ações de educação sanitária. Foram realizadas 350 visitas domiciliares e ações educativas em escolas, feiras e comércios locais, atingindo diretamente cerca de 1,3 mil pessoas com informações sobre prevenção e notificação da doença.

Próximos passos

Com o encerramento das ações emergenciais, teve início o período de vazio sanitário na propriedade foco. A medida terá duração mínima de 28 dias e proíbe a criação de novas aves no local. A vigilância continuará: equipes retornarão ao foco a cada dois dias e visitarão semanalmente as propriedades da zona de vigilância. O Centro de Operações de Emergência será desmobilizado, e os dados da operação serão avaliados para definição de eventuais medidas adicionais.

A força-tarefa da Agrodefesa contou com o apoio das prefeituras de Santo Antônio da Barra e Rio Verde, Polícia Militar (Batalhão Rural), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretarias de Saúde e o Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária em Goiás (Fundepec), além da iniciativa privada.

O prefeito de Santo Antônio da Barra, José Cândido, reforçou que a população pode ficar tranquila, pois todas as ações foram conduzidas com responsabilidade. A Agrodefesa orienta que qualquer suspeita da doença em aves deve ser imediatamente comunicada pelo WhatsApp (62) 98164-1128.

Informações: Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) – Governo de Goiás