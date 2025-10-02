search
Educação

Goiás conquista prêmio do Google com aplicativo educacional

Aplicativo NetEscola+ recebe reconhecimento internacional em evento nos Estados Unidos e destaca uso de inteligência artificial na aprendizagem


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 02/10/2025 - 15:56

Projeto NetEscola+ foi reconhecido pelo Google por sua inovação, escalabilidade e impacto positivo na educação. Foto: Seduc.

O Governo de Goiás recebeu nesta quarta-feira (1º/10), na Califórnia, o prêmio Hackathon do AI & Edu Summit – MIT, durante o evento Education Leader Series, promovido pelo Google. O reconhecimento foi concedido ao projeto NetEscola+, que integra aprendizagem e inteligência artificial, e evidencia a vanguarda do estado na união entre tecnologia e educação.

 

Reconhecimento internacional

A equipe da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) apresentou a ferramenta a representantes de mais de dez países. O aplicativo foi destacado por sua inovação, escalabilidade e impacto positivo na educação. Em vídeo exibido aos jurados, estudantes de Anápolis mostraram as funcionalidades da plataforma, que reforça a aprendizagem por meio de recursos como quizzes, planos personalizados e integração com conteúdos do GoiásTec.

 

Investimento tecnológico

A secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, afirmou que o prêmio é resultado de investimentos em tecnologia e equidade. Já Bruno Marques, superintendente de Tecnologia da Informação da Seduc, ressaltou que a iniciativa posiciona Goiás na vanguarda da educação global e promove avanços significativos na personalização do ensino e na comunicação escolar.

Mabel admite que prometeu trocar Limpa Gyn na campanha, mas defende contrato na Câmara

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Inscrições para curso gratuito de robótica em Goiás são prorrogadas até 26 de setembro
Educação

Inscrições para curso gratuito de robótica em Goiás são prorrogadas até 26 de setembro

23/09/2025
carteira estudantil
Educação

Governo veta projeto sobre carteira estudantil digital gratuita

22/09/2025
Cientista UFG
Educação

Cientista da UFG integra grupo de trabalho sobre IA na Organização para a Proibição de Armas Químicas

17/09/2025
chatGPT
Educação

Sete em cada 10 alunos do ensino médio usam IA em pesquisas

16/09/2025
Ideb expõe salto das escolas integrais e fragilidades das parciais em Goiás
Educação

Ideb expõe salto das escolas integrais e fragilidades das parciais em Goiás

14/09/2025
falsificação de bebidas
Saúde

Goiás começa força-tarefa integrada para combater falsificação de bebidas

02/10/2025
bebidas
Brasil

Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas

02/10/2025
Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos
Poder

Fachin adia votação sobre vínculo entre motoristas e aplicativos

02/10/2025
Corretor de imóveis promove evento solidário para arrecadar fundos e reformar hospital Araújo Jorge
Cidades

Corretor de imóveis promove evento solidário para arrecadar fundos e reformar hospital Araújo Jorge

02/10/2025
Pesquisa