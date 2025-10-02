Goiás conquista prêmio do Google com aplicativo educacional

O Governo de Goiás recebeu nesta quarta-feira (1º/10), na Califórnia, o prêmio Hackathon do AI & Edu Summit – MIT, durante o evento Education Leader Series, promovido pelo Google. O reconhecimento foi concedido ao projeto NetEscola+, que integra aprendizagem e inteligência artificial, e evidencia a vanguarda do estado na união entre tecnologia e educação.

Reconhecimento internacional

A equipe da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) apresentou a ferramenta a representantes de mais de dez países. O aplicativo foi destacado por sua inovação, escalabilidade e impacto positivo na educação. Em vídeo exibido aos jurados, estudantes de Anápolis mostraram as funcionalidades da plataforma, que reforça a aprendizagem por meio de recursos como quizzes, planos personalizados e integração com conteúdos do GoiásTec.

Investimento tecnológico

A secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, afirmou que o prêmio é resultado de investimentos em tecnologia e equidade. Já Bruno Marques, superintendente de Tecnologia da Informação da Seduc, ressaltou que a iniciativa posiciona Goiás na vanguarda da educação global e promove avanços significativos na personalização do ensino e na comunicação escolar.

