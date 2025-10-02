search
Geral

Mabel admite que prometeu trocar Limpa Gyn na campanha, mas defende contrato na Câmara

“Na campanha, nós tínhamos falado que íamos trocá-los, porque a limpeza era muito ruim”, disse Mabel ao admitir promessa de substituir Limpa Gyn


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 02/10/2025 - 10:14

Mabel diz que limpeza urbana melhorou
Sandro apresentou dados internos e disse que monitoramento da coleta trouxe avanços (Foto: Vinicius Borges)

Sem citar a CEI da limpeza urbana em andamento na Câmara Municipal, o prefeito Sandro Mabel (UB) admitiu que, durante a campanha eleitoral, havia prometido trocar a empresa responsável pela coleta de lixo da capital, o Consórcio Limpa Gyn. No entanto, ao se dirigir aos vereadores,  apresentou dados internos para sustentar que o serviço melhorou desde o início de sua gestão.

“Nós pegamos essa empresa que faz o recolhimento do lixo e, na campanha, nós tínhamos falado que íamos trocá-los, porque a limpeza era muito ruim. Pegamos firme em cima dessa questão do lixo, vereador Sanches. Fizemos instalar câmeras nos caminhões, fizemos instalar monitoramento por satélite. Então hoje eu sei se o caminhão passou ou não passou em todas as rotas que eles têm para fazer”, afirmou o prefeito, em fala que expõe contradição.

“Se qualquer munícipe reclamar com vocês que não passou para recolher o lixo, você pergunta a data, a hora e a rua que ele mora. Nós vamos ver a imagem da rua e daquele local recolhendo lixo. Então nós temos batido muito forte em cima disso daí e o resultado vai aparecendo”, defendeu Mabel.

Segundo o prefeito, um levantamento interno feito no final de junho, com 2,7 mil entrevistas, apontou melhora de 53,2% na percepção da população sobre a limpeza urbana e de 61,7% especificamente na coleta de lixo. “Nós fomos avançando, fomos avançando para que o cidadão começasse a entender que a cidade esteve melhor”, completou sem mencionar qual pesquisa se trata e se está disponível à consulta pública.

Comurg

Além do contrato da Limpa Gyn, Mabel usou o tempo para discurso na prestação de contas para destacar a intervenção feita na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que, segundo ele, resultou em economia de quase R$ 30 milhões por mês. “Foi uma intervenção muito forte, mas conseguimos botar aquela empresa em um rumo, economizar quase 30 milhões por mês, o que vai ajudando no equilíbrio da própria prefeitura”, declarou.

Mabel listou outras ações de seu governo, como a implementação da PPP da iluminação pública, iniciada na gestão anterior, mas colocada em prática agora, a instalação de “direitas livres” no trânsito e até problemas estruturais da Prefeitura, como computadores com quase três décadas de uso.

Ao final do discurso, Mabel acenou aos vereadores com o programa Obras Cidadãs, criado para que vereadores indiquem duas obras mensais para realização nos bairros. “A coragem que tem que se ter de trabalhar é que eu quero que vocês possam vir junto com a gente para que a gente possa trabalhar juntos de vocês nós vamos fazer muita coisa junto, eu tô muito animado, muito entusiasmado. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer muita coisa pelos bairros de vocês.

Lucas de Godoi

Leia também

Incêndio Chapada do Veadeiros
Geral

Focos de incêndios em Cavalcante, Goiás, diminuem

02/10/2025
rinha Aparecida
Geral

Prefeitura de Aparecida descobre rinha de galos e maus-tratos a animais no Setor Continental

01/10/2025
levantamento analisou os preços de 65 itens no comércio de Goiânia
Geral

Procon Goiás encontra diferença de até 266% nos preços de presentes do Dia das Crianças em Goiânia

01/10/2025
Pix ganha “botão de contestação” - Agência Brasil
Geral

Pix ganha “botão de contestação” para casos de fraude, golpe e coerção a partir desta quarta (1º)

01/10/2025
O concurso 2.897 da Mega-Sena vai pagar um prêmio estimado em R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas (Foto: Divulgação)
Geral

Mega-Sena 2921 não tem ganhador e apostador de Pires do Rio acertou a quina

01/10/2025
Avião supera ônibus como segundo meio mais comum de viagens pessoais
Brasil

Avião supera ônibus como segundo meio mais comum de viagens pessoais

02/10/2025
Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas
Poder

Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas

02/10/2025
Ex-secretário de Palmelo e outros suspeitos são investigados por desvio de R$ 4,6 milhões
Cidades

Ex-secretário de Palmelo e outros suspeitos são investigados por desvio de R$ 4,6 milhões

02/10/2025
Cabo Senna e Sandro Mabel: Vereador cobra retratação: “Se retrata ao mundo ou prova que sou malandrinho”
Poder

“Se retrata ao mundo ou prova que sou ‘malandrinho’”, exige Cabo Senna a Sandro Mabel

02/10/2025
Pesquisa