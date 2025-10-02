Sem citar a CEI da limpeza urbana em andamento na Câmara Municipal, o prefeito Sandro Mabel (UB) admitiu que, durante a campanha eleitoral, havia prometido trocar a empresa responsável pela coleta de lixo da capital, o Consórcio Limpa Gyn. No entanto, ao se dirigir aos vereadores, apresentou dados internos para sustentar que o serviço melhorou desde o início de sua gestão.

“Nós pegamos essa empresa que faz o recolhimento do lixo e, na campanha, nós tínhamos falado que íamos trocá-los, porque a limpeza era muito ruim. Pegamos firme em cima dessa questão do lixo, vereador Sanches. Fizemos instalar câmeras nos caminhões, fizemos instalar monitoramento por satélite. Então hoje eu sei se o caminhão passou ou não passou em todas as rotas que eles têm para fazer”, afirmou o prefeito, em fala que expõe contradição.

“Se qualquer munícipe reclamar com vocês que não passou para recolher o lixo, você pergunta a data, a hora e a rua que ele mora. Nós vamos ver a imagem da rua e daquele local recolhendo lixo. Então nós temos batido muito forte em cima disso daí e o resultado vai aparecendo”, defendeu Mabel.

Segundo o prefeito, um levantamento interno feito no final de junho, com 2,7 mil entrevistas, apontou melhora de 53,2% na percepção da população sobre a limpeza urbana e de 61,7% especificamente na coleta de lixo. “Nós fomos avançando, fomos avançando para que o cidadão começasse a entender que a cidade esteve melhor”, completou sem mencionar qual pesquisa se trata e se está disponível à consulta pública.

Comurg

Além do contrato da Limpa Gyn, Mabel usou o tempo para discurso na prestação de contas para destacar a intervenção feita na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que, segundo ele, resultou em economia de quase R$ 30 milhões por mês. “Foi uma intervenção muito forte, mas conseguimos botar aquela empresa em um rumo, economizar quase 30 milhões por mês, o que vai ajudando no equilíbrio da própria prefeitura”, declarou.

Mabel listou outras ações de seu governo, como a implementação da PPP da iluminação pública, iniciada na gestão anterior, mas colocada em prática agora, a instalação de “direitas livres” no trânsito e até problemas estruturais da Prefeitura, como computadores com quase três décadas de uso.

Ao final do discurso, Mabel acenou aos vereadores com o programa Obras Cidadãs, criado para que vereadores indiquem duas obras mensais para realização nos bairros. “A coragem que tem que se ter de trabalhar é que eu quero que vocês possam vir junto com a gente para que a gente possa trabalhar juntos de vocês nós vamos fazer muita coisa junto, eu tô muito animado, muito entusiasmado. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer muita coisa pelos bairros de vocês.