Goiás deve colher safra recorde em 2025, aponta IBGE

A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas em Goiás deve atingir 38,4 milhões de toneladas na safra de 2025, segundo estimativa divulgada nesta quarta-feira (10/4) no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume representa um crescimento de 19% em relação ao registrado em 2024, quando foi produzido pelo estado 32,3 milhões de toneladas, e gera uma perspectiva de maior produção já observada na série histórica da pesquisa.

O resultado positivo é impulsionado por dois fatores principais: o aumento da área plantada e a melhora no rendimento médio das lavouras. A área colhida passou de 7,8 milhões de hectares em 2024, para 8,1 milhões de hectares em 2025, avanço de 3,7%. Já a produtividade média das principais culturas também apresenta tendência de alta, consolidando a perspectiva de uma safra robusta.

Destaques

Entre os destaques da estimativa estão os aumentos na produção de feijão primeira e terceira safras (21,9% e 8,3%, respectivamente), milho primeira e segunda safras (14,2% e 25,1%), soja (17,3%) e trigo (8,6%). Já o trigo teve recuo nas áreas plantadas, mas com investimento em tecnologias e manejos eficientes dos agricultores goianos, o levantamento mostra uma estimativa de aumento no rendimento médio do cereal de 25%. Além disso, todos os grãos mencionados apresentam expectativa de rendimento superior ao registrado na safra anterior.

“É uma estimativa bastante positiva para Goiás, que confirma o bom desempenho do agro goiano e os resultados dos investimentos em tecnologia, gestão e infraestrutura no campo. Seguimos fortalecendo nossa produção com sustentabilidade e inovação”, avalia o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende.

Para o secretário, o avanço nas estimativas consolida a vocação agrícola do estado e sua crescente participação no cenário nacional. “Goiás vem se destacando ano após ano no ranking de produção de grãos do país. Esse crescimento expressivo mostra a confiança do produtor, a força do nosso agro e o impacto direto na geração de renda e empregos em todo o estado”, conclui.

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) também divulgou estudo apontando a possibilidade de safra recorde.