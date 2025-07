Plano Safra 2025/2026 terá R$ 516,2 bilhões

O Governo Federal lançou nesta terça-feira (1º) o Plano Safra 2025/2026, destinando R$ 516,2 bilhões para fomentar o agronegócio nacional. O anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. O montante representa um aumento de R$ 8 bilhões em relação ao ciclo anterior.

Com o slogan “Força para o Brasil crescer”, o novo Plano Safra visa ampliar o acesso ao crédito rural, incentivar a produção sustentável e modernizar o campo. O programa é voltado a médios e grandes produtores e abrange financiamentos para custeio, comercialização e investimento.

Sustentabilidade e segurança climática

A partir desta edição, todas as operações de custeio agrícola deverão seguir as orientações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), promovendo maior segurança na liberação de crédito. A medida evita financiamentos em períodos inadequados ou em áreas com restrições climáticas, fortalecendo a resiliência climática na agricultura.

O crédito também poderá ser utilizado para aquisição antecipada de rações, suplementos e medicamentos veterinários, com validade de até 180 dias antes da contratação. Outras possibilidades incluem a produção de sementes florestais, cultivos de plantas de cobertura do solo e financiamento para tratos culturais, reforçando práticas agrícolas de baixo impacto ambiental.

O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) será acessível a produtores do Pronaf e Pronamp, mesmo com contratos ativos, ampliando as fontes de crédito para o setor cafeeiro. O governo também instituiu novas regras para renegociação de dívidas rurais, oferecendo mais flexibilidade aos produtores afetados por safras passadas.

Outro destaque é a prorrogação do desconto de 0,5 ponto percentual na taxa de juros para operações de custeio rural, válido até junho de 2026, para produtores que adotarem práticas sustentáveis, inclusive os enquadrados no Pronamp.

Modernização, inovação e infraestrutura rural

Os programas Moderagro e Inovagro foram unificados, com aumento dos limites de investimento para modernização de granjas e sistemas produtivos. Já o RenovAgro Ambiental passa a contemplar ações contra incêndios, com financiamento para caminhões-pipa e aquisição de mudas para recomposição ambiental.

O Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) também foi ampliado. O limite de capacidade passou de 6 mil para 12 mil toneladas por projeto, melhorando a infraestrutura de armazenamento e escoamento da produção agrícola.

Além disso, o limite de renda anual para acesso ao Pronamp subiu de R$ 3 milhões para R$ 3,5 milhões, permitindo que mais produtores rurais se beneficiem das condições especiais de crédito.

