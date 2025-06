Goiás dispara na liderança, Atlético vence no paraná

Sem jogar um futebol de encher os olhos do torcedor, o Goiás foi mais uma vez muito eficiente e derrotou o Volta Redonda na Serrinha por 2 a 0, gols de Vitinho e Artur Kaíke. Com mais essa vitória, a terceira seguida, o time esmeraldino segue tranquilo na liderança do campeonato, com 26 pontos, mantendo a distância de quatro pontos do Novorizontino, segundo colocado. O Goiás foi pressionado pelo Volta Redonda no segundo tempo, mas sem levar grande perigo à meta de Tadeu.

O Verdão ainda desperdiçou chances claríssimas de gol com Anselmo Ramon e Vitinho. Para o próximo jogo contra o CRB, no sábado em Maceió, o técnico Vagner Mancini terá dificuldades para escalar o time, principalmente na defesa, pois Lucas Ribeiro e Luiz Felipe se chocaram de cabeça ainda no primeiro tempo. Lucas Ribeiro saiu de ambulância para ser atendido no Instituto Neurológico de Goiânia. Luiz Felipe recebeu cuidados médicos e continuou jogando, mas acabou saindo na etapa final. Benítez e Esli Garcia entraram no segundo tempo e ajudaram o Goiás com boas atuações.

Vitória do Atlético

Outro grande resultado para o futebol goiano foi a vitória do Dragão campineiro em Curitiba contra o Furacão, quebrando um longo tabu que prevalecia em favor do time curitibano há vários anos. O Atlético Goianiense ganhou uma posição na tabela de classificação e passa a somar 14 pontos ganhos. O gol do rubronegro goiano foi marcado pelo zagueiro Alix, de cabeça, ainda na primeira etapa.

O Furacão pressionou o Atlético na segunda etapa, mas o Dragão soube suportar a pressão e garantiu a vitória. Após a partida, Adson Batista foi para sua tradicional entrevista coletiva e não escondeu a satisfação com o resultado da partida e o desempenho do seu time. Segundo ele, a vitória chegou num momento importante para dar início à recuperação do Atlético na competição. Adson falou das contratações que o Atlético fez esta semana, dizendo que os atletas têm o perfil do time atleticano. Vontade de vencer, raça e determinação, são as características que qualquer jogador precisa para vestir a camisa do Atlético. Quem não apresentar esse perfil não fica no Dragão campineiro.

Vila tem jogo difícil em Criciúma

O Vila Nova entra em campo hoje a noite para enfrentar o Criciúma no estádio Heriberto Hulse. Mesmo não vivendo uma boa fase, o time carvoeiro sempre dificulta para os clubes goianos, principalmente jogando em seu estádio. O confronto marca o encontro de duas equipes que vivem momentos distintos na competição, mas ambas precisam somar pontos para melhorar suas posições na tabela de classificação. O Criciúma abre a zona de rebaixamento com apenas 9 pontos ganhos, enquanto o Vila Nova é o nono colocado com 16 pontos, distante 4 pontos do Coritiba, que é o quarto colocado. A distância para o maior rival, Goiás, que é o líder do campeonato, é de 10 pontos. O Vila luta para diminuir essa vantagem do time esmeraldino.

MOSAICO

+++ Pela Divisão de Acesso do campeonato goiano, a Anapolina venceu o Iporá por 3 a 1 ontem em Anápolis. Centro Oeste e Rio Verde empataram sem gols.

+++ Grêmio Anápolis e Tupy ficaram no empate em 1 a 1 e o Trindade venceu o Morrinhos por 1 a 0 no Centro Esportivo João Vilela em Morrinhos.

+++ A seleção da Espanha, grande favorita ao título da Liga das Nações, acabou perdendo para Portugal nas penalidades. No tempo regulamentar, o jogo terminou empatado em 2 a 2.

+++ Presidente do Rio Verde projeta futuro ambicioso no profissional e na base do Verdão do Sudoeste. Fernando Orlando manifestou sua alegria com o atual momento vivido pelo Clube que lidera a Divisão de Acesso após três rodadas.

+++ Mais de 10 mil torcedores pagaram ingresso para ver mais uma vitória do Goiás na Serrinha. O ótimo público confirma que a torcida esmeraldina readquiriu a confiança no time com a excelente campanha na série B.

+++ Alesson, ex-Vila Nova e Carlos Eduardo, ex-Goiás, vão reforçar o Mirassol na sequência da série A. Alesson estava no futebol russo, onde não se adaptou e Carlos Eduardo estava atuando pelo Vitória da Bahia.