 Goiás doa livros para projeto de remição de pena

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) de Goiás, por meio do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, doou 1,5 mil livros à Polícia Penal do Estado de Goiás nesta quarta-feira (25)para projeto de r emição de pena pela leitura . Os títulos, arrecadados em parceria com o IF Goiano e o Centro Universitário de Goiás (UNIGoiás), serão destinados a presídios de todo o estado.