Secult doa 550 livros para o acervo do sistema prisional de Goiás

A Secretaria de Cultura, por meio da Biblioteca Pio Vargas e Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, entregou 550 livros literários para compor a biblioteca do sistema prisional do Estado. A iniciativa faz parte do projeto Remição pela Leitura, promovido pelo Ministério Público de Goiás (MP), Tribunal de Justiça (TJ) de Goiás e pela Diretoria Geral da Administração de Penitenciária (Dgap) de Goiás.

As obras foram entregues nesta segunda-feira (28) e as equipes do Patronato Metropolitano receberam exemplares de livros literários de diversas classificações como: Poesia, Contos, Romance, Psicologia, entre outros. “Essa ação da Secult e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas é muito importante, pois tem o poder de transformar vidas por meio da leitura, da escrita e da interpretação. É um projeto muito enriquecedor uma vez que oferecem ferramentas de educação e conhecimento para ressocializar pessoas,” explica a coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas, Maria Socorro Abreu.

O projeto Remição pela Leitura tem como objetivo promover a redução do tempo de pena por meio da participação efetiva dos detentos em projetos de leitura e práticas sociais educativas, além de possibilitar o desenvolvimento cultural e cognitivo de cada um. Para a gerente de Educação, Módulo de Respeito e Patronato da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (Dgap), Michelle Cabral, a Secult Goiás têm sido o principal parceiro do projeto. “Sempre buscamos novos parceiros com intuito de expandir o projeto, recebemos doações de igrejas, pessoas físicas, e até voluntários, e a Secult Goiás têm sido o que mais doou nos últimos meses,” destaca.