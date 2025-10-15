Goiás e Mato Grosso do Sul fortalecem parceria em defesa agropecuária

A troca de conhecimentos e experiências marcou a visita de uma equipe da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), liderada pelo presidente José Ricardo Caixeta Ramos, à Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (Iagro), nesta terça-feira (14/10). O grupo goiano, integrado também pelo gerente de Tecnologia, Carlos Howes, e o gerente de Fiscalização Agropecuária da Agrodefesa, Janilson Azevedo, foi recebido pelo presidente do Iagro, Daniel Ingold, e gestores da instituição.

Segundo o presidente da Agrodefesa, a visita teve como objetivo aprofundar o diálogo e compartilhar experiências para o fortalecimento das ações de defesa agropecuária. “O país busca avançar na rastreabilidade do rebanho bovino, e para isso é essencial que os estados estejam em sincronia. Essa integração é fundamental para que o sistema nacional funcione de forma eficiente”, destacou José Ricardo Caixeta Ramos.

Durante o encontro foram discutidas ações integradas e oportunidades de cooperação técnica. A equipe goiana também conheceu o sistema de monitoramento do Mato Grosso do Sul, que conta com uma sala central de acompanhamento das informações de inteligência em defesa agropecuária.

“Viemos entender as tecnologias que eles utilizam, enquanto eles também conheceram as soluções desenvolvidas em Goiás. O Mato Grosso do Sul não utiliza o Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago), então esse intercâmbio é importante para que possamos observar diferentes modelos e aprimorar nossos próprios processos”, explicou Carlos Howes.

O gerente de Fiscalização Agropecuária, Janilson Azevedo, avaliou a reunião como estratégica para o fortalecimento institucional entre as duas agências. “Reforçamos hoje o alinhamento entre a Agrodefesa e a Iagro para avanços com segurança numa defesa sanitária sistêmica, segura e precisa. Fiscutimos trocas ágeis de informações, rastreabilidade e o uso integrado de inteligência e aplicativos”, afirmou.

O encontro reforçou a parceria entre os estados vizinhos e abriu espaço para novas ações conjuntas. “Compartilhamos nossas experiências e fortalecemos o caminho para uma integração ainda maior entre as agências, com troca de dados, políticas de inteligência e estratégias de defesa agropecuária. Está sendo uma experiência muito produtiva e enriquecedora”, concluiu o presidente da Agrodefesa.

