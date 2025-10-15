search
Agro

Goiás e Mato Grosso do Sul fortalecem parceria em defesa agropecuária

Intercâmbio entre os estados fortalece a integração de informações e o compartilhamento de tecnologias voltadas à defesa agropecuária e à rastreabilidade do rebanho bovino


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 15/10/2025 - 15:27

defesa agropecuária
Goiás e Mato Grosso do Sul fortalecem parceria em defesa agropecuária (Foto: Agrodefesa)

A troca de conhecimentos e experiências marcou a visita de uma equipe da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), liderada pelo presidente José Ricardo Caixeta Ramos, à Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (Iagro), nesta terça-feira (14/10). O grupo goiano, integrado também pelo gerente de Tecnologia, Carlos Howes, e o gerente de Fiscalização Agropecuária da Agrodefesa, Janilson Azevedo, foi recebido pelo presidente do Iagro, Daniel Ingold, e gestores da instituição.

Segundo o presidente da Agrodefesa, a visita teve como objetivo aprofundar o diálogo e compartilhar experiências para o fortalecimento das ações de defesa agropecuária. “O país busca avançar na rastreabilidade do rebanho bovino, e para isso é essencial que os estados estejam em sincronia. Essa integração é fundamental para que o sistema nacional funcione de forma eficiente”, destacou José Ricardo Caixeta Ramos.

Durante o encontro foram discutidas ações integradas e oportunidades de cooperação técnica. A equipe goiana também conheceu o sistema de monitoramento do Mato Grosso do Sul, que conta com uma sala central de acompanhamento das informações de inteligência em defesa agropecuária.

“Viemos entender as tecnologias que eles utilizam, enquanto eles também conheceram as soluções desenvolvidas em Goiás. O Mato Grosso do Sul não utiliza o Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago), então esse intercâmbio é importante para que possamos observar diferentes modelos e aprimorar nossos próprios processos”, explicou Carlos Howes.

O gerente de Fiscalização Agropecuária, Janilson Azevedo, avaliou a reunião como estratégica para o fortalecimento institucional entre as duas agências. “Reforçamos hoje o alinhamento entre a Agrodefesa e a Iagro para avanços com segurança numa defesa sanitária sistêmica, segura e precisa. Fiscutimos trocas ágeis de informações, rastreabilidade e o uso integrado de inteligência e aplicativos”, afirmou.

O encontro reforçou a parceria entre os estados vizinhos e abriu espaço para novas ações conjuntas. “Compartilhamos nossas experiências e fortalecemos o caminho para uma integração ainda maior entre as agências, com troca de dados, políticas de inteligência e estratégias de defesa agropecuária. Está sendo uma experiência muito produtiva e enriquecedora”, concluiu o presidente da Agrodefesa.

Prazo para pagamento do IPVA e licenciamento é prorrogado até 20 de outubro em Goiás

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

melhoramento genético
Agro

Governo de Goiás divulga resultado final do Programa de Melhoramento Genético Bovino

15/10/2025
ovo
Agro

Goiás registra crescimento de 65,7% na produção de ovos

14/10/2025
Itapirapuã melancia
Agro

Município de Itapirapuã é autorizado a exportar melancia, melão e abóbora

13/10/2025
Produtor goiano economiza R$ 2,95 milhões ao contestar cobrança indevida de ITR
Agro

Produtor goiano economiza R$ 2,95 milhões ao contestar cobrança indevida de ITR

05/10/2025
Produtores pedem investimentos em energia para acelerar expansão do Vale do Araguaia
Agro

Produtores pedem investimentos em energia para acelerar expansão do Vale do Araguaia

28/09/2025
Procon postos
Economia

Procon Goiás autua 10 postos de combustíveis por aumento injustificado no preço do etanol

15/10/2025
Filha de Iris pede ajuda à Câmara para concluir memorial e revela falta de apoio do MDB
Poder

Filha de Iris pede ajuda à Câmara para concluir memorial e revela falta de apoio do MDB

15/10/2025
Programa de remoção de fios inutilizados de Goiânia deve seguir com nova marca
Cidades

Projeto Cidade Segura iniciará retirada de fios soltos em Goiânia

15/10/2025
melhoramento genético
Agro

Governo de Goiás divulga resultado final do Programa de Melhoramento Genético Bovino

15/10/2025
Pesquisa