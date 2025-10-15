search
Prazo para pagamento do IPVA e licenciamento é prorrogado até 20 de outubro em Goiás

Medida foi adotada após alta demanda de acessos nos portais de atendimento eletrônico que ficaram inoperantes durante a manhã e geraram reclamações de usuários


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 15/10/2025 - 14:54

pagamento IPVA
Governo de Goiás vai prorrogar até segunda-feira (20/10) o prazo para pagamento do IPV) 2025 e do licenciamento anual de veículos

O Governo de Goiás vai prorrogar até segunda-feira (20/10) o prazo para pagamento do valor total do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 e do licenciamento anual de veículos com final de placa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 0. A medida foi adotada devido à alta demanda de acessos, que ocasionou a sobrecarga nos portais de atendimento eletrônico que ficaram inoperantes durante a manhã e geraram diversas reclamações de usuários.

O objetivo da prorrogação é garantir que todos os contribuintes consigam emitir os boletos e realizar o pagamento com tranquilidade. Não haverá cobrança de multas nem juros até o novo prazo. A Secretaria da Economia informou que será publicada uma Instrução Normativa sobre a prorrogação aos usuários.

A emissão do Documento Único de Arrecadação pode ser feita no portal Expresso (https://www.go.gov.br/), no serviço “Consultar veículo – IPVA, multas e CRLV” (https://www.go.gov.br/servicos/servico/consultar-veiculo–ipva-multas-e-crlv), ou pelo aplicativo Detran GO ON. Quem preferir atendimento presencial pode buscar a unidade do Vapt Vupt mais próxima.

Contribuintes com parcelas em aberto devem emitir a cota única, que traz o valor atualizado para quitação. Com a opção de pagamento via Pix, os contribuintes também podem quitar o imposto durante o fim de semana, inclusive sábado e domingo.

Após o vencimento do novo prazo, o proprietário perde a redução de 50% no valor do IPVA para automóveis 1.0 e motos de até 125 cilindradas. Os participantes do programa Nota Fiscal Goiana também deixam de receber o desconto de até 10% acumulado para o imposto deste ano.

Canais para tirar dúvidas sobre o IPVA

Assistente Virtual do IPVA – Atende pelo WhatsApp no número 62 99427-9777.
Site da Secretaria da Economia: https://goias.gov.br/economia/ipva/
E-mail da Gerência do IPVA: [email protected].

