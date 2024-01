Goiás é um dos estados mais desiguais do país

A concentração de renda aumentou na última década entre os estados em que a economia é dominada pelo agronegócio, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Goiás aparece em quinto lugar entre os estados com a maior desigualdade de renda entre os mais ricos e a classe média.

A renda da elite goiana teve crescimento real de 53% em um período de cinco anos. No Estado, 505 pessoas estão entre os 0,01% mais ricos do Brasil, que registraram renda média de R$ 1,9 milhão.

Responsável pelo levantamento, Sérgio Gobetti aponta que houve aumento significativo da renda dos mais ricos em estados em que o agronegócio tem mais peso na economia. “O crescimento da renda da atividade rural, ou do lucro da atividade rural, foi mais pronunciado do que o crescimento dos lucros em geral da economia”, explica Gobetti. Neste mesmo cenário, diz o pesquisador, o salário dos brasileiros, em geral, ficou estagnado, crescendo em média no nível da inflação.

PIB de Goiás registra crescimento de 2,3%

O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás registrou um aumento de 2,3% em outubro de 2023, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Esse crescimento é atribuído ao desempenho dos setores de serviços e indústria, que cresceram 4,2% e 3,9%, respectivamente.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Mauro Borges (IMB), vinculado à Secretaria-Geral de Governo (SGG). No setor de serviços, os serviços financeiros lideraram o crescimento com 35,9%, seguidos pelos serviços de informação e atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares.

No setor industrial, os serviços industriais de utilidade pública e a indústria de transformação apresentaram crescimentos de 21% e 11%, respectivamente

Crescimento

O PIB de Goiás cresceu 4,7% em 2023. Setorialmente, agropecuária, indústria e serviços tiveram crescimentos de 12,5%, 1,2% e 3,1%, respectivamente. Nos últimos 12 meses, a variação foi de 4,8%. Erik Figueiredo, presidente do IMB, confirma o cenário econômico positivo de Goiás em 2023.

Agronegócio

Em 2023, o Governo Federal liberou 61,5 mil contratos de crédito para financiar a produção do agronegócio em Goiás, totalizando R$ 38,9 bilhões investidos. Desse valor, R$ 1,1 bilhão foi concedido via crédito para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Alimentação

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) comercializou R$ 594,3 mil de 99 agricultores familiares que realizaram vendas diretas de alimentos para o governo em 2023. O programa impacta a vida de 1,2 milhão de alunos atendidos em 3,7 mil escolas com alimentos comprados da agricultura familiar. O repasse de recursos federais para Goiás, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi de R$ 143 milhões em 2023.

Taxas inalteradas

Taxas do Detran-GO permanecerão inalteradas em 2024 devido à variação negativa do IGP-DI. As taxas incluem licenciamento anual, renovação de CNH, primeira habilitação e segunda via de CRLV. Os recursos das taxas são usados para melhorias no trânsito e para a Secretaria de Segurança Pública.

Nota Fiscal Goiana distribuirá R$ 6,9 mi em 2024

O programa, que conta com 875 mil inscritos, terá 12 sorteios mensais, com premiação maior no último deles. De janeiro a novembro, cada edição distribuirá R$ 200 mil, divididos em 158 prêmios. O maior deles é de R$ 50 mil. Em dezembro, o valor total sobe para R$ 700 mil.

Para se cadastrar na Nota Fiscal Goiana, basta acessar o site do programa e informar os dados solicitados. Também são divulgados no portal os nomes dos vencedores de cada mês. Concorrem aos sorteios os consumidores cadastrados que pedem nota fiscal com CPF nas compras realizadas no varejo. A cada R$ 100, é gerado automaticamente um bilhete que dá direito à participação no sorteio.

IPVA

A Nota Goiana prevê desconto no valor do IPVA de veículos registrados no CPF do inscrito. O desconto varia de 5% a 10%, conforme a quantidade de bilhetes adquiridos durante o ano, e vem automaticamente no boleto do IPVA.

Mercado de carbono

O Brasil aguarda a análise do Senado sobre a regulamentação do mercado de carbono. Helen Estima, da SIA, vê isso como um passo importante para a transição do país para um mercado regulado. Produtores rurais são incentivados a se prepararem para o mercado regulamentado. Iniciativas de precificação de carbono cobrem 21,5% das emissões globais de gases de efeito estufa, com preços variando entre US$ 1 e US$ 137 por tonelada de CO² equivalente.

Isenção do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a tabela de isenção do Imposto de Renda será revisada para aqueles que ganham até dois salários mínimos. A nova tabela será ajustada ao novo valor do salário mínimo, que aumentou de R$ 1.320 para R$ 1.412. O anúncio oficial será feito até o final do mês. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva também comentou sobre o assunto, reafirmando a promessa do governo de garantir a isenção para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. Sem a revisão, aqueles que ganham mais de dois salários mínimos serão tributados, pois a faixa de isenção permanece em R$ 2.112, segundo dados da Unafisco Nacional.

Desconto automático

Um desconto automático de R$ 528 foi aplicado ao salário, elevando a faixa de isenção para R$ 2.640, equivalente a dois salários mínimos em 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não confirmou se haverá revogação da medida provisória que reonera a folha de pagamentos de certos setores econômicos. Essa medida, implementada no final do ano passado, prevê a reoneração gradual de 17 setores que recebem descontos na contribuição previdenciária.

Portaria revista

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que uma nova portaria será editada até 5 de fevereiro, listando cerca de 200 setores essenciais que não precisarão de acordos sindicais para trabalhar aos feriados. A lista de exceções, que inclui farmácias e postos de gasolina, substituirá a portaria de novembro de 2023 que concedeu autorização permanente para o trabalho aos domingos e feriados em vários setores do comércio. A nova portaria entrará em vigor imediatamente após a publicação.