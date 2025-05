Goiás fatura alto na Mega-Sena com quina milionária; veja cidades e valores

A Mega-Sena premiou cinco apostas feitas em Goiás com valores expressivos após acertarem cinco dezenas no concurso 2858, sorteado no sábado (3). O prêmio principal acumulou, mas quatro apostas simples e um bolão renderam juntas mais de R$ 420 mil. Os sortudos são das cidades de Caldas Novas, Goiânia e Quirinópolis. Os valores individuais vão de R$ 42 mil a mais de R$ 210 mil, dependendo do tipo e da quantidade de números apostados.

Entre os destaques, está um bolão feito em Goiânia, com 24 cotas e 10 números apostados, que rendeu sozinho R$ 210.069,36. Além disso, outras três apostas simples da capital, com seis números cada, levaram R$ 42.013,90 cada uma. Já a aposta de Quirinópolis, feita com sete números, garantiu R$ 84.027,80. Então, mesmo sem ganhador da sena, os goianos conseguiram boas premiações com a quina.

Os números sorteados no concurso foram: 08 – 18 – 27 – 28 – 48 – 52. Segundo a Caixa Econômica Federal, esse resultado reforça o interesse crescente pela Mega-Sena, principalmente quando o prêmio principal acumula, como ocorreu dessa vez. Desde já, os apostadores seguem na expectativa de um novo sorteio com valores ainda maiores em jogo.

Acima de tudo, a sorte dos goianos movimentou casas lotéricas e redes sociais neste fim de semana. A loteria, que desperta o interesse de milhões de brasileiros, mostra mais uma vez que até apostas simples podem gerar grandes retornos. Porque, mesmo sem acertar as seis dezenas, muitos conseguem faturar com prêmios expressivos. Agora, com o prêmio acumulado, a expectativa é que o próximo sorteio atraia ainda mais apostadores em todo o Brasil.