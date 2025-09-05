Goiás inicia giro pelo Sul preocupado com sistema defensivo

Melhorar o desempenho da defesa foi a maior preocupação do técnico Mancini durante os preparativos da semana visando os dois jogos no sul do país, começando com o Avaí no próximo domingo, depois o Coritiba na semana seguinte. O Goiás fez um ótimo primeiro turno, com indicadores de alto desempenho, mas no início do segundo turno, esses índices caíram em função do desempenho frágil do sistema defensivo e do time de uma forma geral.

Para o jogo de domingo em Floripa contra o Avaí, Mancini fará mudanças em praticamente todos setores do time. Na defesa, Moraes assume a lateral esquerda, sua posição de origem, Lucas Ribeiro deve substituir Titi, no meio de campo existe a possibilidade de Brian entrar jogando e no ataque, Pedrinho pode ocupar a vaga de Moraes do lado esquerdo. Vagner Mancini não está alterando o time em muitas posições, apenas está fazendo o simples, deixando as invenções dos últimos jogos de lado e escalando cada jogador em sua respectiva posição.

O Goiás vai enfrentar um adversário vivendo uma prolongada crise no campo administrativo, financeiro e dentro das quatro linhas. O time ocupa a 12ª colocação com 33 pontos ganhos e pode perder o técnico Jair Ventura em caso de novo resultado negativo. A crise de salários atrasados enfraqueceu o poder de cobrança da diretoria. Jogadores estão decidindo quem e quando concederá entrevistas, se haverá treinos na academia ou se o elenco vai para o campo. Os analistas avaliam que essa situação é uma inversão da ordem e transforma o ambiente em uma bagunça generalizada.

Anselmo Ramon prevê crescimento

O centroavante Anselmo Ramon afirmou em entrevista que ainda está se adaptando ao ambiente esmeraldino. O atacante prevê crescimento do time nas próximas partidas, principalmente porque nos últimos jogos vem marcando gols com a camisa alviverde. Desde que chegou ao Goiás tem atuado com Pedrinho pela esquerda e Wellington Matheus no lado direito do ataque. Nas últimas partidas, ocorreram mudanças na formação do time, principalmente no ataque. Em função da contusão de Pedrinho, Vagner Mancini vinha escalando Wellington Rato pelo lado direito e Moraes na esquerda. Sobre a alegação de dificuldade de adaptação, Anselmo Ramon precisa rever seu pensamento. Já tem tempo suficiente para conhecer seus colegas e o trabalho do técnico Vagner Mancini.

Seleção Brasileira

A seleção comandada por Carlo Ancelotti venceu o Chile por 3 a 0 na noite desta quinta-feira no Maracanã. Não dá para avaliar se o time jogou um futebol de alto nível ou se o Chile é mesmo um adversário técnicamente muito inferior. Estêvão fez uma excelente partida. Paquetá marcou na sua volta à seleção em jogo que marcou a despedida da torcida brasileira nas eliminatórias. Foi o primeiro gol de Estêvão com a camisa da seleção brasileira. O jogador, que agora pertence ao Chelsea, fez sua sexta partida pela seleção, deixando ótima impressão com uma participação de alto nível.

Carlo Ancelotti aos poucos vem deixando suas “digitais” no comando da seleção canarinho. O time já tem nova postura, time ofensivo, buscando sempre o gol adversário. Mas a principal mudança no comando de Ancelotti foi a não convocação de Neymar para as duas partidas restantes das Eliminatórias. Os treinadores que o antecederam dificilmente deixariam Neymar fora da seleção, mesmo estando mal tecnicamente, como acontece agora. Ancelotti deu o recado: só joga na seleção quem estiver perfeitamente condicionado fisicamente em seu clube e se apresentar em boas condições técnicas. Não é o caso de Neymar, por isso ficou fora.

O Brasil se despede das Eliminatórias jogando contra a Bolívia no próximo dia 09 de setembro, no país vizinho. A seleção brasileira é a segunda colocada nas Eliminatórias com 28 pontos. O Chile é o décimo colocado com apenas 10 pontos conquistados e está fora da próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. A Bolívia, próxima adversária do Brasil, é o 8º colocado com 17 pontos ganhos. Antes da Copa, o Brasil ainda realiza amistosos contra a Coréia do Sul e Japão.

MOSAICO

>>> Assim como no Goiás, o Vila também viu seu sistema defensivo piorar nos dois últimos jogos. O técnico Paulo Turra ainda não encontrou a melhor formação para o time.

>>> Nas duas primeiras partidas sob o comando de Turra, o time colorado foi marcado por mudanças frequentes, tanto no sistema de jogo como nas escalações.

>>> Com a saída de Alix Vinícius, emprestado ao Novorizontino, a defesa atleticana terá nova dupla de zagueiros já na partida da próxima segunda-feira em Novo Horizonte.

>>> O novo sistema defensivo do Dragão poderá ser formado por Heron ou Tito ao lado de Adriano Martins, considerando que Wallace está fora em função da suspensão automática.

>>> Acusado de manipulação, Bruno Henrique é suspenso por 12 partidas pelo STJD, além de ter que pagar multa no valor de R$ 60 mil, por favorecer apostadores, beneficiando familiares e amigos no esquema.

>>> O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julga hoje o pedido do Guarani de impugnação da vitória do Anápolis sobre o time de Campinas por 2 a 0, no Jonas Duarte.

>>> Segundo a acusação, o Anápolis jogou por alguns minutos com 12 jogadores em campo, por ocasião da substituição do atacante João Celeri por Igor Cássio.

