Goiás lidera abertura de empresas no Centro-Oeste, revela Serasa Experian

Em maio, de acordo com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, o Centro-Oeste do país abriu 33.711 empresas. Entre as Unidades Federativas (UFs) da região, Goiás liderou com 14.045 novos empreendimentos. Confira o levantamento completo abaixo:

Na análise nacional, 358.279 novos empreendimentos foram criados no Brasil, queda de 1,8% em comparação ao mesmo mês de 2022. Dessas aberturas, metade das companhias (50,8%) estão localizadas na região Sudeste.

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, uma vez que encontram uma ocupação, os brasileiros tendem a deixar o empreendedorismo em segundo plano. “O indicador segue a tendência de queda na taxa de desemprego, que de acordo com estatísticas do IBGE, atingiu 8% no segundo semestre de 2023. Quanto à distribuição regional, é natural que o Sudeste lidere, uma vez que essa região abriga a maior parcela da população brasileira e engloba centros financeiros e de negócios”. Confira no gráfico abaixo os dados gerais:

Em relação a natureza jurídica, os “Microempreendedores Individuais” (MEIs) corresponderam ao maior percentual no período, de 75,8%. Em seguida, estavam as “Sociedades Limitadas” (19,4%), “Empresa Individual” (2,7%) e “Demais” (2,2%).

Setor de Serviços é o preferido

Na análise por segmento, “Serviços” se caracterizou como o mais elegido na hora de abrir uma empresa, ficando à frente dos setores “Comércio”, “Indústria” e “Demais”.

Ainda segundo o levantamento, em maio, São Paulo disparou entre as Unidades Federativas (UFs) do país, chegando à criação de 106.384 novos CNPJs. Logo atrás estavam Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.

Metodologia

Para o levantamento do Nascimento de Empresas foi considerada a quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades Federativas do Brasil, bem como a apuração mensal dos CNPJs consultados pela primeira vez à base de dados da Serasa Experian.