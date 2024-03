Goiás lidera ranking de estados com melhor potencial de mercado do país

Goiás alcançou o 1° lugar em Potencial de Mercado em 2023, no Ranking de Competitividade dos estados. A pesquisa, realizada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), avaliou indicadores como o tamanho do Produto Interno Bruto (PIB) de cada estado, o crescimento potencial da força de trabalho nos próximos anos e a dinâmica de crescimento do PIB nos últimos quatro anos.

O PIB goiano tem crescido acima da média nacional. De acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgado pelo Banco Central (BC), o crescimento goiano na variação acumulada no ano de 2023 foi de 6,1%, o maior nível em 13 anos. A média nacional no mesmo período foi de 2,4%.

No levantamento do CLP, o estado de São Paulo ocupou a segunda posição no ranking, seguido por Roraima. Já Santa Catarina e Tocantins estão no quarto e quinto lugar, respectivamente. A avaliação levou em conta o tamanho da economia de cada estado, oportunidades de investimento e as iniciativas das unidades federativas que geram ciclo de competitividade e desenvolvimento econômico.

Na edição de 2023 do Ranking de Competitividade dos Estados foram analisados ainda novos indicadores relacionados ao mercado de crédito, como comprometimento de renda, qualidade de crédito para pessoa física, volume de crédito, e inadimplência.