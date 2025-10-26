search
Escola

Goiás precisa de R$ 2,2 bilhões para tirar 46 mil crianças da fila por creche

Estudo do TCM-GO dimensiona o déficit na educação infantil; audiência pública discute financiamento e aponta que custo de manter unidades é desafio maior que construí-las


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/10/2025 - 09:10

Escola
Fila de espera por creches em Goiás consome 46 mil vagas e demanda investimento de R$ 2,2 bi, aponta TCM. (Imagem: Camila Lima)

Um estudo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) estima que serão necessários R$ 2,179 bilhões para eliminar a fila de espera por vagas em creches e pré-escolas no estado. O montante é o custo calculado para a construção de 396 novas unidades e a ampliação de outras 23, necessárias para atender 45.976 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses que aguardam uma vaga, segundo dados autodeclarados por 109 municípios ao Ministério da Educação (MEC) até agosto de 2024.

A minuta do TCM-GO, elaborada pelo Ministério Público de Contas e pela Coordenadoria de Educação (Coeduc), detalha a crise. Os quatro municípios com maior demanda – Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Santo Antônio do Descoberto – concentram 55,3% do custo total estimado. O cálculo foi baseado nos valores de referência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para 2025 e nos modelos de construção do Programa Proinfância.

O documento alerta para as limitações do estudo, que não considera a distribuição geográfica das crianças nem unidades já em construção. Ainda assim, a estimativa evidencia a dimensão do investimento público necessário para universalizar o acesso à educação infantil, uma obrigação constitucional dos municípios.

Debate no Legislativo enfatiza dificuldade na manutenção

A cifra bilionária e os obstáculos para viabilizá-la foram tema de audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás, promovida pela deputada Bia de Lima (PT). A parlamentar, que também preside o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintego), destacou que a solução vai além da construção de prédios.

“Não pode ser só a vaga, estamos falando de oportunidades para essas crianças”, afirmou a deputada. “O mais fácil é a construção da creche, o difícil é a manutenção dessa infraestrutura dentro do orçamento de cada município.”

A secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, reconheceu a insuficiência do Fundo Estadual de Educação Infantil, criado em 2017. “O fundo é pequeno e limitado”, disse. Ela fez um apelo direto aos deputados: “A minha sugestão é de que haja um consenso entre os parlamentares, para que seja enviado um percentual fixo, por cerca de três anos, para a infraestrutura da Educação Infantil”.

Fabrício Motta, conselheiro do TCM-GO, chamou atenção para a subnotificação do problema. “Nós não temos a cultura das crianças em creches, muitas famílias, inclusive, desconhecem esse direito, por isso, a demanda tende a ser muito maior”, ressaltou.

Alessandra Gotti, coordenadora do Gabinete de Articulação para a Educação (Gaepe-GO), defendeu a corresponsabilidade entre os entes federados. “As crianças pobres não estão na creche, o berço da igualdade está na desigualdade do berço. O tempo das crianças é hoje e não pode ser garantido em outra etapa educacional”, concluiu.

Deputada mobiliza parlamento por destino fixo de emendas para creches

A deputada estadual Bia de Lima (PT) iniciou uma ofensiva no Legislativo para canalizar recursos via emendas parlamentares diretamente para a educação infantil, diante do cenário bilionário necessário para sanar o déficit de vagas. A petista, que preside a Comissão de Educação da Alego, articula um acordo entre os pares para que um percentual fixo das emendas individuais seja destinado à construção e manutenção de creches nos próximos três anos, partindo do seu próprio exemplo, já que destina 100% de suas próprias emendas para a área.

A estratégia conta com duas frentes: a técnica, com um levantamento inédito solicitado à Undime-GO para identificar municípios sem nenhuma vaga em creche e direcionar recursos de forma prioritária; e a política e social, conclamando prefeitos, gestores e a população a enviarem cartas e abaixo-assinados para pressionar os deputados a aderirem ao pacto. O plano busca transformar o montante total de emendas da Alego, de R$ 520 milhões, em uma força-tarefa financeira coordenada para converter o diagnóstico do TCM-GO em ação concreta, com uma nova reunião prevista para dar continuidade à articulação.

De resíduo a tecido: estudante de Goiás transforma bagaço de cana em ‘seda sustentável’ 

O que para muitos é apenas um resíduo descartado após o preparo de um caldo de cana, para o estudante Thiago Alves dos Santos, de 17 anos, se tornou a matéria-prima para uma inovação promissora. Aluno do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Osvaldo da Costa Meireles, Thiago desenvolveu um tecido sustentável a partir do bagaço da cana-de-açúcar. O projeto, que alia baixo custo e consciência ambiental, foi selecionado para representar Goiás na II Feira de Bioinovação Territórios do Brasil (FBioT Brasil), em Uruçuca, Bahia, no final de novembro.

A ideia surgiu em sala de aula, durante a eletiva de Biotecnologia, sob a orientação da professora Gabrielle Rosa Silva. “O Thiago trouxe a inquietação de transformar um passivo ambiental em algo de valor. O bagaço da cana, abundante em nossa região, muitas vezes é descartado de forma inadequada. Nosso desafio foi dar uma destinação nobre a esse material”, conta a professora.

O processo de criação é um exemplo de química verde aplicada. Tudo começa com a coleta do bagaço, que passa por uma rigorosa higienização, secagem e trituração. A etapa crucial é a extração da celulose: o material é submetido a uma solução de água e soda cáustica, mantida a 80ºC por três horas, para quebrar as fibras e liberar a celulose pura.

“Após a extração, neutralizamos o pH com vinagre, descartamos o líquido e ficamos com a celulose sólida. Como ela fica com uma coloração escura, realizamos um clareamento com água oxigenada antes de secá-la novamente”, detalha Gabrielle.

Do Béquer ao Tecido: Maciez e Resistência

A transformação da celulose em tecido é a etapa mais delicada. A pasta é dissolvida em uma mistura de água, soda cáustica e ureia, que é então resfriada a -10°C até se tornar uma solução viscosa. “É nesse ponto que a mágica acontece. A solução é manuseada para formar o filamento, que, após secar, se torna o tecido”, explica a orientadora.

O resultado surpreendeu pela qualidade. O material produzido possui toque macio, semelhante à seda, e uma aparência que lembra o algodão cru. Testes preliminares apontaram para uma boa absorção e resistência, além de o tecido ter se mostrado apto para receber tingimentos naturais, ampliando suas possibilidades de aplicação na moda sustentável.

Para o jovem cientista Thiago Alves, a experiência foi transformadora. “Ver uma ideia sair do papel e se tornar algo tangível é incrível. Saber que isso pode ajudar o meio ambiente e ainda representar nossa escola e nosso estado em uma feira nacional é uma honra sem igual”, comemora.

Ciência Cidadã e Futuro

A professora Gabrielle ressalta que o projeto vai além do prêmio ou da classificação para a feira. “Este trabalho é a materialização do que chamamos de ‘ciência cidadã’. Ele mostra para nossos estudantes que eles não precisam de laboratórios ultracomplexos para fazer a diferença. Com criatividade, método e um olhar apurado para os problemas ao nosso redor, é possível criar soluções reais e sustentáveis”, afirma.

O projeto do tecido de bagaço de cana será um dos expostos na II Feira de Bioinovação Territórios do Brasil, que ocorre de 27 a 30 de novembro, no Instituto Federal Baiano, Campus Uruçuca. A iniciativa coloca Goiás no mapa nacional das inovações em bioeconomia, provando que grandes ideias podem brotar em qualquer terreno, até mesmo a partir do que é descartado pela sociedade.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

MEC vai permitir uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026
Escola

MEC vai permitir uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026

26/10/2025
Fies
Escola

Inscrições para vagas remanescentes do Fies começam nesta quinta-feira

23/10/2025
UEG - FOTO DA FACHADA, UEG
Escola

UEG se reencontra e tenta provar que ainda é necessária

19/10/2025
Redação do vestibular da UFG ocorre neste domingo (19); veja dicas de professora
Escola

Redação do vestibular da UFG ocorre neste domingo (19); veja dicas de professora

18/10/2025
Para atender toda demanda, seria necessário construir 396 novas creches e ampliar 23 unidades já existentes - Divulgação
Escola

Goiás precisa de R$ 2 bilhões para zerar déficit de vagas na educação infantil

17/10/2025
MEC vai permitir uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026
Escola

MEC vai permitir uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026

26/10/2025
Alego
Política

Ausência de secretário expõe falta de diálogo entre Legislativo e Saúde

26/10/2025
Justiça reconhece vício oculto em TV e determina restituição
Tribuna Jurídica

Justiça reconhece vício oculto em TV e determina restituição

26/10/2025
Escola
Escola

Goiás precisa de R$ 2,2 bilhões para tirar 46 mil crianças da fila por creche

26/10/2025
Pesquisa