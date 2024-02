Goiás promove turismo em países da América do Sul

Até a próxima terça-feira, 27, a Goiás Turismo está em evidência em cinco países da América do Sul, como parte do RoadShow Visit Brasil. Em eventos realizados em Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, Lima e Bogotá, a agência está apresentando as principais atrações turísticas do estado.

Com o objetivo de promover o turismo goiano internacionalmente, a Goiás Turismo foi selecionada para integrar a comitiva brasileira. Durante esses eventos, serão realizadas rodadas de negócios, capacitações para agentes de viagens e outras ações de relacionamento com mais de 400 profissionais do setor.

Essa iniciativa visa atrair turistas desses países para Goiás, aproveitando o potencial de mais de 2,5 milhões de visitantes da região que viajaram para o Brasil somente no ano passado, conforme dados da Embratur.

Os destaques incluem as atrações únicas de Goiás, como a maior estância hidrotermal do mundo em Caldas Novas e Rio Quente, o maior complexo de cavernas da América Latina no Parque Estadual de Terra Ronca, além de atividades como pesca esportiva e experiências culturais autênticas.

A presença de Goiás nesses eventos internacionais busca mostrar que o estado oferece experiências turísticas diferenciadas, consolidando sua posição como um destino de destaque no Brasil.