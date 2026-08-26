Goiás recebe militares dos EUA, França e Paraguai para exercício com Forças Armadas

O Ministério da Defesa autorizou a entrada, o trânsito e a permanência temporária de 115 militares dos Estados Unidos, França e Paraguai em território brasileiro para participação no Exercício Formosa 2026, treinamento conjunto com as Forças Armadas brasileiras. A autorização foi publicada nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial da União (DOU), por meio de despacho assinado pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro Filho.

O exercício será realizado entre 3 e 25 de setembro de 2026, em áreas específicas de Goiás e do Distrito Federal.

De acordo com o despacho, o contingente estrangeiro será formado por 55 militares dos Estados Unidos, 40 da França e 20 do Paraguai. A autorização também contempla a entrada e permanência temporária de materiais militares necessários à realização das atividades.

Militares dos EUA entrarão com armamentos e equipamentos

O documento especifica que os 55 militares norte-americanos estarão acompanhados de armamentos, munições, equipamentos optrônicos, materiais de comunicações e outros materiais de emprego militar necessários para as atividades de adestramento.

A presença dos contingentes estrangeiros foi autorizada com base no artigo 4º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 90, de 1º de outubro de 1997, que estabelece regras para o trânsito ou a permanência temporária de forças armadas estrangeiras no território nacional.

Exercício Formosa

O Exercício Formosa é realizado pelas Forças Armadas brasileiras e envolve atividades de treinamento militar em cenários que simulam situações de conflito e operações conjuntas.

A edição de 2026 contará com a participação de militares estrangeiros dos três países autorizados pelo Ministério da Defesa, além dos efetivos da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira.

O despacho não detalha quais municípios goianos receberão as atividades. O documento informa apenas que o exercício ocorrerá em áreas específicas de Goiás e do Distrito Federal.

Autorização foi solicitada pelas embaixadas

O processo teve origem em solicitações apresentadas pelas Embaixadas dos Estados Unidos, da França e do Paraguai. O pedido foi analisado pelo Ministério da Defesa e resultou na autorização formal para o ingresso e a permanência temporária dos militares e do material empregado no exercício.

Cópias da decisão foram encaminhadas aos ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores, aos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e às representações diplomáticas dos três países em Brasília.

A autorização é válida especificamente para a participação no Exercício Formosa 2026, entre os dias 3 e 25 de setembro.

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