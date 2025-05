Serviços tem aumento em Goiás, segundo o IBGE

Melhor resultado para março em mais de uma década

O setor de serviços em Goiás apresentou um crescimento de 3,1% em março de 2025, na série com ajuste sazonal, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (14/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa a melhor variação para o mês desde o início da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), iniciada em 2011, e a terceira maior alta entre os estados. Em relação a março de 2024, o avanço foi ainda mais expressivo, atingindo 7,7%, o maior índice em 19 meses.

Transportes lidera crescimento no Estado

O setor de transportes, serviços auxiliares e correios em Goiás cresceu 13,7% na comparação anual, registrando seu melhor desempenho desde agosto de 2023. Esse segmento inclui transportes rodoviário, aquaviário, aéreo, além de armazenagem e apoio logístico

Outros serviços também apresentam alta

Outros setores também contribuíram para a expansão do setor em Goiás. Os serviços prestados às famílias — como alojamento e alimentação — cresceram 10,4%, enquanto o grupo de “outros serviços” teve elevação de 5,3%, incluindo atividades imobiliárias, gestão de resíduos, apoio à agricultura e serviços auxiliares financeiros. Já o setor de informação e comunicação registrou crescimento mais modesto, de 0,4%.

Turismo em expansão

No recorte das atividades turísticas, Goiás obteve alta de 2,9% em março, na série com ajuste sazonal — o nono maior crescimento entre os estados. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 6,9%. Os resultados acumulados também foram positivos: 5,8% no ano e 5,5% nos últimos 12 meses.