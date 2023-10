Goiás se destaca com alta participação no Enem

Goiás se destaca no cenário nacional pela alta participação de seus estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o Censo da Educação Superior de 2022, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 77% dos estudantes goianos que concluíram o ensino médio se inscreveram no exame. Esse é o segundo maior percentual do país, ficando atrás apenas do Ceará, com 83%. A média nacional foi de 52%.

O Enem é a principal forma de ingressar em uma faculdade no Brasil, seja pública ou privada. Com a nota do exame, os candidatos podem concorrer a vagas em universidades e institutos federais pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), a bolsas de estudo em instituições particulares pelo Programa Universidade Para Todos (ProUni), a financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), a seleções próprias de algumas faculdades e até a cursos superiores em Portugal, por meio de uma parceria do Ministério da Educação (MEC) com instituições portuguesas.

Além disso, o Enem é uma forma de avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica e de subsidiar políticas públicas para a melhoria da qualidade do ensino.

Goiás tem uma oferta diversificada de cursos superiores nas redes pública e privada e nas modalidades presencial e a distância. Segundo o Censo da Educação Superior, o estado tinha 1.026 cursos presenciais em 2022, sendo 622 na rede privada e 404 na rede pública. Os cursos com mais vagas presenciais na rede pública eram Pedagogia, Direito e Administração. Os cursos mais concorridos na rede pública eram Medicina, Engenharia Aeroespacial e Engenharia Aeronáutica.

Na modalidade a distância, Goiás tinha 1.021 cursos em 2022, sendo 1.012 na rede privada e nove na rede pública. Os cursos com mais vagas a distância na rede privada eram Pedagogia, Administração e Ciências Contábeis.

O Censo da Educação Superior também revelou que Goiás tinha 316.865 estudantes matriculados em cursos superiores em 2022, sendo 204.125 na rede privada e 112.740 na rede pública. Desse total, 214.371 eram estudantes presenciais e 102.494 eram estudantes a distância.

Uma porta de entrada essencial para o Ensino Superior

Apesar da importância do Enem para o acesso ao ensino superior, o número de inscritos no exame tem caído nos últimos anos em todo o país. Em 2016, foram registrados 8,6 milhões de inscritos, o maior número da história do exame. Em 2021, foram apenas 3,1 milhões, o menor número desde 2005.

Entre os fatores que podem explicar essa queda estão a pandemia da Covid-19, que afetou a rotina escolar e a preparação dos estudantes; a falta de recursos para pagar a taxa de inscrição; a desmotivação com os estudos; a dificuldade de acesso à internet; e a incerteza sobre o futuro da educação superior no país.

A educação superior enfrenta diversos desafios no Brasil, como o contingenciamento de recursos públicos, a redução do investimento privado, os ataques à autonomia das universidades públicas, a precarização das condições de trabalho dos professores e servidores, a evasão e a inadimplência dos estudantes, entre outros.

Diante desse cenário, é fundamental que os estudantes goianos que desejam fazer um curso superior se preparem para o Enem e aproveitem as oportunidades que o exame oferece. O Enem é uma ferramenta de democratização do acesso à educação superior e de desenvolvimento social e econômico do país.