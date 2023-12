Goiás se torna membro de coalizão em prol da redução das emissões de carbono

O Estado de Goiás se tornou membro da rede internacional pela neutralidade climática até 2050, conhecida como Coalizão Under2. O objetivo dessa coalizão é reunir globalmente estados, regiões, províncias e outros governos subnacionais que estejam comprometidos em zerar as emissões de gases de efeito estufa até, no máximo, 2050.

“Essa é mais uma ação que mostra o compromisso do Estado de Goiás com a agenda climática”, disse a secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis.

A Coalizão Under2 é uma organização internacional sem fins lucrativos, fundada em 2003, com escritórios na Inglaterra, Estados Unidos, Índia, Holanda e China. A organização possui relações com mais de 220 estados e governos locais e é considerada uma das iniciativas mais promissoras para redução das emissões de gases de efeito estufa.

“Os benefícios de compor a Coalizão Under2 são o suporte técnico e os recursos financeiros fornecidos, inclusive por meio do Fundo Futuro, que ajuda governo signatários a desenvolverem planos de redução de emissões de longo prazo”, explica o analista da Gerência de Mudanças Climáticas da Semad, João Pedro Gurgel.

Segundo o analista, a rede também permite trocas de experiências entre os gestores, com compartilhamento de inovações e políticas bem-sucedidas que aceleram a transição para uma economia independente das emissões de gases de efeito estufa.

O ingresso à coalizão é requisito para participação na campanha “Corrida para o Zero”, apoiada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Essa campanha reúne voluntariamente atores não estatais, como empresas, cidades, regiões, instituições financeiras, educacionais e de saúde, para tomada de decisões rigorosas e imediatas em prol da redução das emissões globais – com objetivo de reduzir as emissões pela metade até 2030.

“O ingresso à Coalizão Under2 compõe a preparação da nossa estratégia de desenvolvimento de baixa emissão e resistente ao clima e objetiva, sobretudo, incrementar as capacidades institucionais para promover um olhar mais atento da comunidade global para as complexidades e particularidades do bioma Cerrado”, disse João Pedro Gurgel.

Para fazer parte da coalizão, o Estado de Goiás terá que pagar anuidade de US$ 3.500,00, seguir o estatuto social e participar de assembleias gerais da Under2, presencial ou virtualmente.

O que é a COP

Conhecida como COP, a Conferência das Partes é a reunião da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Esse encontro é realizado anualmente e, neste ano, ocorre em Dubai. O objetivo principal da conferência é reunir tais lideranças globais para debater e buscar soluções para mudanças climáticas e os problemas ambientais que afetam o planeta, além da negociação de acordos.

A edição deste ano acontece entre 30 de novembro e 12 de dezembro, na Expo City, em Dubai. A participação de milhares de delegados de todo o mundo também serve para celebrar, simultaneamente, a conferência das partes do Protocolo de Kyoto e a das 195 partes do Acordo de Paris de 2015, estabelecido na COP21, com objetivo de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa.