Goiás sedia o maior campeonato de futebol infantil do mundo

O Goiás foi palco da abertura da Go Cup 2024, o maior torneio de futebol infantil do mundo, realizado no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Durante o evento, o vice-governador Daniel Vilela enfatizou o compromisso do governo estadual com o esporte, enquanto o secretário de Esportes, Rudson Guerra, destacou a relevância da inclusão social por meio da prática esportiva. Com a participação de 347 equipes de 10 países, o torneio registrou um recorde de competidores, promovendo um ambiente de integração e evento esportivo em Goiânia.

O secretário de Esportes do Estado, Rudson Guerra, apontou que formar crianças no esporte é fundamental porque se trata também de inclusão social. “Estamos muito entusiasmados porque já são competidores de 10 países e mais de 40 times, um recorde. Seguimos empenhados para que eventos deste porte sejam cada vez mais viabilizados em Goiás”, concluiu.

Go Cup

As competições serão realizadas em Aparecida de Goiânia, no Complexo Esportivo Go Cup, na Avenida Pedro Luís Ribeiro, no Conjunto Bela Morada.

O torneio, desde 2014, possui estrutura inspirada em campeonatos profissionais, além de ter o Complexo Esportivo com um área de 200 mil metros quadrados, com espaços de lazer e entretenimento.

A expectativa é que nesta edição quase 4 mil crianças, de 6 a 15 anos, participem. A final acontece no próximo sábado, 30, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico.