Goiás Social e OVG abrem inscrições para o ProBem com 5 mil bolsas

Estão abertas até 4 de julho de 2025 as inscrições para seleção de novos beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem). A iniciativa do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) oferece 5 mil bolsas de estudo para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica de todo o Estado, cadastrados no CadÚnico. O número representa mil vagas a mais que o total oferecido no último processo seletivo. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no site da OVG.

São oferecidas 3.750 bolsas parciais e 1.250 integrais, sendo que do total de 5 mil, 200 são destinadas para estudantes de Medicina e 200 para os de Odontologia. Para se inscrever no Processo seletivo 2025/2 do ProBem, os candidatos devem estar cadastrados ou terem feito atualizações no CadÚnico no período de 2 de janeiro de 2023 a 3 de janeiro de 2025.

Os candidatos devem comunicar dados pessoais, informar a renda familiar e trabalho, instituição de ensino superior (IES) e curso pretendidos. É necessário residir no Estado de Goiás, estar na primeira graduação e ter vínculo com uma IES cadastrada no ProBem, em curso superior de graduação, na modalidade presencial.

Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem, pelos telefones: (62) 3270-8500 (região Metropolitana), 0800 062 9413 (interior) ou ainda pelo WhatsApp (62) 99641-6090. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Responsabilidade

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, ressalta que o processo seletivo do ProBem utiliza critérios técnicos para a seleção dos estudantes. “O programa atende realmente quem vive em vulnerabilidade, com responsabilidade e oportunidades reais para que os estudantes concluam sua graduação com sucesso. Não tem politicagem. O benefício chega a quem de fato precisa.”

Desde 2019, o Probem já beneficiou 49.442 universitários de 241 municípios goianos, distribuídos em 117 Instituições de Ensino Superior, em 107 cursos diferentes. Os estudantes contemplados nesta seleção receberão o benefício das mensalidades pagas a partir de julho de 2025.

