Goiás tem a maior alta do etanol no país, aponta ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revelou que Goiás teve a maior alta percentual no preço do etanol no país. Segundo a pesquisa, o litro do combustível que custava em média R$ 3,42 assou a custar, na última semana, R$ 3,57, um aumento de 4,39%. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol ficou estável em R$ 3,64 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,75 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,60, foi registrado no Pará. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,40, foi observado em Mato Grosso, enquanto o maior preço médio foi registrado no Amapá, com R$ 5,59 o litro.