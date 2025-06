Goiás tem alerta para baixas temperaturas e até geada

O Estado de Goiás está sob alerta meteorológico para baixas temperaturas nesta terça-feira. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), existe a possibilidade de formação de geada na Região Sudoeste do Estado. Já oO Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para queda de temperatura, em nível moderado.

O avanço de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil vai favorecer a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de chuvas isoladas a partir desta segunda-feira nas regiões Sudoeste e Sul de Goiás. Nas demais regiões, o dia será de sol e variação de nebulosidade, com temperaturas amenas pela manhã. As mínimas previstas para hoje são de 10 graus em Jataí e em Chapadão do Céu, e de 11 graus em Rio Verde e Mineiros.

O prognóstico para a semana é de aumento de áreas de instabilidade e queda nas temperaturas. Na quarta-feira (25), o ar frio de origem polar favorecerá queda mais acentuada nas temperaturas no Estado, especialmente na região Centro-Sul de Goiás, também com possibilidade de queda de geada de intensidade fraca a moderada. No restante da semana, prevalece o frio pela manhã.

Já no período da tarde, as temperaturas máximas estarão em elevação. O Cimehgo chama a atenção para as condições da umidade relativa do ar, que apresentará um declínio significativo no período da tarde, indicando um ar mais seco. É preciso intensificar a hidratação, destaca boletim do órgão.

Em Goiânia, a segunda-feira terá sol e variação de nebulosidade. A temperatura máxima poderá chegar a 29 graus, com a umidade relativa do ar variando entre 35% e 85%. O nascer do sol será às 6h45 e o pôr do sol, às 17h53.

Conamp reage a Caiado e reforça legitimidade de promotora do MP-GO em nova nota pública