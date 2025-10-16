search
Agro

Goiás tem estimativa de safra recorde na produção de grãos em 2025

Levantamento mensal do IBGE aponta crescimento e estado se mantém entre os três maiores produtores do país


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/10/2025 - 09:14

safra Goiás
Goiás tem estimativa de safra recorde na produção de grãos em 2025 (Foto: Lucas Eugênio/Seapa)

Com a colheita concluída, a safra de soja 2025 em Goiás registrou produção recorde de 20,1 milhões de toneladas, o que representa crescimento de 18,6% em relação ao ano anterior. Um dos fatores que impulsionou esse resultado foi a ampliação de 2,3% na área plantada, que proporcionou elevação de 16% na produtividade, passando de 3.424 kg/ha para 3.971 kg/ha. Os dados foram divulgados pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O destaque da soja na agricultura goiana é reforçado pelo avanço tecnológico e pelo desempenho dos produtores rurais. Além da oleaginosa, outras culturas também devem apresentar crescimento em 2025. O feijão (3ª safra) deve registrar aumento de 14,7% na produção, o milho (2ª safra) tem previsão de alta de 23,6%, e o trigo pode crescer 33,6%, com rendimento médio 25,7% superior ao do ciclo anterior. Além dos grãos, a estimativa para a cana-de-açúcar também é promissora, podendo atingir 85,5 milhões de toneladas, avanço de 7,5% sobre 2024, com aumento de 15,6% na área plantada.

Protagonismo
O sorgo segue como uma das principais culturas do estado. Goiás continua sendo o maior produtor nacional do grão, e o IBGE projeta mais uma safra recorde, com alta estimada de 20,0% na produção, podendo chegar a 1,8 milhão de toneladas. A expansão de 11,3% na área plantada deve gerar aumento de 7,9% no rendimento anual.

Para o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende, os números são resultados da força do agronegócio goiano. “O impacto positivo de políticas públicas voltadas à inovação, à assistência técnica e à ampliação do acesso a crédito como o FCO Rural, que 2019 até agora aprovou mais R$4,4 bilhões nas culturas destacadas no levantamento do IBGE. E muito além disso, Goiás tem produtores comprometidos e estrutura de apoio que contribui para o crescimento de toda a cadeia produtiva”, destaca.

