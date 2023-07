Goiás tem mais de 30 mil quilombolas

No Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Cavalcante, localizado na região Nordeste de Goiás, se destacou como a terceira cidade com a maior proporção de moradores quilombolas no Brasil, alcançando surpreendentes 57% da população. Essa importante informação reforça a relevância de incluir e reconhecer as comunidades quilombolas no censo, além de realizar o mapeamento e identificação desses grupos em todo o estado de Goiás.

O Censo 2022 trouxe à luz dados inéditos sobre a população quilombola no Brasil, revelando que há 1.327.802 indivíduos que se autodeclaram quilombolas no país, correspondendo a 0,65% da população brasileira. Em Goiás, especificamente, são 30.387 quilombolas. Essa contabilização é histórica, uma vez que é a primeira vez que o IBGE realiza a contagem dessa população tão significativa e com histórico de luta e resistência.

Os números apontam que o Nordeste é a região com o maior contingente de quilombolas, representando 68,2% desse grupo no Brasil, seguido pelo Sudeste e Norte, com 26,24% cada. As regiões Centro-Oeste e Sul reúnem 5,57% dos quilombolas.

Diante dessas informações, é fundamental que sejam adotadas políticas públicas efetivas para a inclusão e o desenvolvimento dessas comunidades. Em Goiás, o Governo do Estado tem implementado diversas ações e projetos voltados para os quilombolas desde o início de sua gestão, em 2019.

SOBRE O MAPEAMENTO

O mapeamento e o reconhecimento das comunidades quilombolas no Estado foram etapas importantes para possibilitar a implementação de políticas inclusivas. A partir disso, os integrantes dessas comunidades foram inseridos em programas como o Aprendiz do Futuro e o Mães de Goiás, além de cursos de qualificação e incentivo ao empreendedorismo por meio do crédito social.

A primeira-dama Gracinha Caiado, presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), tem sido uma das principais apoiadoras dessas iniciativas. Ela ressalta a importância de trabalhar para acabar com as desigualdades regionais e garantir que os benefícios sociais alcancem aqueles que mais precisam.

PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

As ações implementadas pelo governo estadual incluem a chegada da energia elétrica e água encanada com tarifa social, distribuição e troca de geladeiras, oferta de internet e incentivo a projetos culturais e educacionais. Além disso, em 2022 foi realizada a primeira Copa Quilombola de Futebol, promovendo entretenimento e interação entre as comunidades.

Um marco importante foi a realização do curso de Empreendedorismo Social, em parceria com o Sebrae, que beneficiou 111 presidentes e lideranças de associações quilombolas, com investimentos de R$500 mil via Crédito Social para fomentar empreendimentos nas comunidades.

A implementação do programa Dignidade, que repassa R$ 300 para pessoas idosas entre 60 e 65 anos, também contemplou os quilombolas de Cavalcante, atendendo aos critérios exigidos e proporcionando mais dignidade a essa parcela da população.

Segundo o Governo de Goiás, essas ações promovem a inclusão social, valorizam as tradições e lutas das comunidades quilombolas e trabalham para diminuir as desigualdades. O Censo Demográfico 2022 permitiu a obtenção de informações essenciais para nortear as políticas públicas e garantir que essas comunidades sejam devidamente atendidas em suas demandas e necessidades específicas.