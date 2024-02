Goiás tem o segundo maior crescimento econômico do Brasil em 2023, diz BC

O Banco Central (BC) divulgou nesta sexta-feira, 23, que o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) de Goiás, uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), foi de 6,1% em 2023, o maior da série histórica iniciada em 2003. Esse resultado colocou Goiás como o segundo estado que mais cresceu no ano passado, atrás apenas do Paraná, que teve 7,8%. A média nacional foi de 2,4%.

O crescimento de Goiás foi impulsionado pelos setores de agropecuária, indústria e serviços, que se beneficiaram da gestão eficiente do governo estadual, dos investimentos estratégicos e da recuperação da demanda interna e externa.

O governador Ronaldo Caiado comemorou o índice positivo e disse que ele reflete a melhoria da qualidade de vida dos goianos. O Secretário-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, também destacou o papel da gestão estadual no crescimento econômico de Goiás. O diretor-executivo do Instituto Mauro Borges (IMB), Erik Figueredo, explicou que o IBCR é um indicador antecedente do PIB estadual, que será divulgado em breve.

Segundo o BC, o IBCR de Goiás teve um aumento de 11,7% na comparação entre dezembro de 2023 e o mesmo mês de 2022, enquanto a média brasileira foi de 1,4%. Na comparação entre dezembro e novembro de 2023, com ajuste sazonal, o índice goiano subiu 1,9%, contra 0,8% do Brasil.