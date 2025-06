Goiás tem quase 20 mil empresas abertas até maio de 2025

O Governo de Goiás registrou, nos cinco primeiros meses de 2025, a abertura de 19.711 novas empresas no Estado. Esses novos empreendimentos representam quase R$ 4,3 bilhões de capital investido. Os números constam de levantamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), que revela ainda que o mês de maio foi o segundo no ano com maior número de abertura de empresas com capital social superior a R$ 500 mil (195), ficando atrás apenas de fevereiro, que registrou 211 aberturas de negócios do mesmo porte.

O presidente da Junta Comercial, Euclides Barbo Siqueira, lembra que essas quase 20 mil novas empresas são apenas as que não se enquadram no perfil de Microempreendedor Individual (MEI). “Esses dados revelam que Goiás está cada vez mais atraente para empresas médias e grandes e recebendo, por isso, importantes investimentos. Isso faz parte de um cenário que a gente já vem vislumbrando há algum tempo e que deve permanecer assim”, considera Euclides.

Conforme o último relatório da Juceg, Goiás recebeu, apenas em maio, novas 3.536 empresas. Só nesse mês, foram mais de R$ 600 milhões de investimento. Atualmente, o Estado abriga mais de 567 mil empresas. Considerando os MEIs, esse número ultrapassa 1.200.000. Goiânia continua sediando a maior parte dos negócios, com 30,7% de CNPJs ativos.

Os dados mostram ainda que as atividades que mais registraram aberturas foram serviços combinados de escritório e apoio administrativo; promoção de venda; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

