Goiás termina rodada em 7º lugar e vaga fica mais distante

O empate entre Novorizontino e América-MG ontem a noite em Belo Horizonte deixou o Goiás na sétima colocação, distante um ponto do Athletico-PR, time que abre o G4. O Goiás iniciou a 35ª rodada em quarto lugar, mas foi derrotado na Serrinha pelo Furacão e, com os demais resultados, o time esmeraldino perdeu três posições na tabela de classificação. A partir de agora, não basta o Goiás vencer seus jogos, precisa torcer por tropeços de seus concorrentes a uma vaga no G4.

Se vencer o Cuiabá na Arena Pantanal na próxima sexta-feira, o Goiás poderá voltar ao grupo dos quatro melhores da competição, desde que Athletico Paranaense e Criciúma não vençam Volta Redonda e Atlético Goianiense, respectivamente. A situação se complica quando o time passa a depender de outros resultados para alcançar seu objetivo. O Goiás passou a maior parte do campeonato entre a primeira e segunda colocações, poderia estar tranquilamente classificado para a elite do futebol brasileiro, mas entrou em oscilação técnica no início do segundo turno, demitiu o técnico Vagner Mancini, contratou Fábio Carille, e a crise continua.

Wellington Rato – Contratado como o principal reforço do Goiás na temporada, Wellington Rato vinha oscilando entre o time titular e o banco de reservas. No sábado que passou, Rato estava no banco e entrou no segundo tempo. Jogou dez minutos e sentiu uma contusão. Foi substituído e, depois da realização dos exames, foi constatada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador vai passar por uma cirurgia e não joga mais nesta temporada. Wellington Rato foi emprestado ao Goiás pelo Vitória-BA e seu contrato com o time esmeraldino termina no final deste ano.

Dragão ainda sonha – O time campineiro se apega a outros Clubes que conseguiram o acesso com 60 pontos ganhos ou até menos para acreditar numa classificação para a série A em 2026. Esse é o limite de pontos que o rubronegro goianiense pode alcançar, número insuficiente para pensar em classificação. O Atlético lembra que em duas oportunidades essa pontuação foi suficiente para chegar à elite do futebol brasileiro. Em 2013, o Figueirense subiu em quarto lugar com 60 pontos.

Em 2018, o Goiás também conseguiu o acesso com essa pontuação. Na segunda edição do campeonato brasileiro de pontos corridos, o Vitória da Bahia subiu com 59 pontos. Trata-se de uma possibilidade remotíssima, pois além de vencer todos os jogos restantes, o Atlético terá que torcer pela combinação de vários resultados. A cúpula atleticana não trabalha mais com a possibilidade de acesso. O sonho ainda é alimentado pelo técnico Rafael Lacerda e por uma parte da torcida.

Seleção Brasileira

Ancelotti convoca Seleção – O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou os jogadores que vão disputar os dois amistosos da Data Fifa de novembro, contra Senegal e Tunísia, jogos que serão realizados nos dias 15 e 18 deste mês na Europa. As novidades da convocação são Vitor Roque, do Palmeiras e Luciano Juba, do Bahia e o volante Fabinho, do Al-Ittihad, chamados pela primeira vez. Esses serão os dois últimos jogos do Brasil em 2025. A Seleção Brasileira enfrentará o Senegal no dia 15 de novembro em Londres e a Tunísia dia 18, em Lille, na França. Em março, fará amistosos provavelmente contra a França e Croácia.

CURTAS

O presidente da FGF, Ronei Freitas, foi convocado por Samir Xaud, presidente da CBF, para chefiar a delegação da Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Tunísia na Europa.

O Crixás venceu por W.O a partida contra o Pires do Rio, jogo que deveria acontecer no último sábado no estádio Beira Rio em Crixás. O ônibus que transportava o Pires do Rio teve problemas mecânicos e não chegou no horário da partida.

Nos últimos 11 jogos pela série B, o Vila Nova saiu na frente do placar em nove deles e cedeu o empate em oito. Caso não tivesse cedido empates, o Vila teria 61 pontos conquistados, mesma pontuação do líder Coritiba.

“Se o Goiás subir, será pelo caminho mais difícil”, afirmou Fábio Carille. O treinador continua acreditando no acesso e que busca ainda o equilíbrio no time esmeraldino e que o time está “muito dentro do campeonato”

O lateral esquerdo Willian Formiga será o desfalque do Vila Nova contra o Avaí no próximo sábado. O jogador foi expulso no último jogo contra o Operário.

Em seu lugar, deve jogar Elias, improvisado novamente na lateral esquerda. Na direita, Talys assume a posição de titular, como aconteceu na partida contra a Ferroviária. Higor, o reserva imediato, está lesionado.