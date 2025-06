GoiásFomento amplia acesso ao crédito com nova regra de garantia imobiliária

O Governo de Goiás, por meio da GoiásFomento, flexibilizou as regras de exigência de garantia imobiliária para a contratação de crédito acima de R$ 50 mil. A mudança amplia significativamente o acesso ao crédito, beneficiando micro, pequenos e médios empresários goianos.

Anteriormente, a liberação do financiamento considerava, no máximo, 55% do valor do imóvel dado como garantia. Com a nova medida, esse percentual sobe para aproximadamente 68%. Isso significa que o empreendedor poderá obter empréstimos maiores oferecendo imóveis de menor valor como garantia.

Para o presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar Pereira, a alteração adotada favorece o acesso ao crédito. “Estamos reduzindo a exigência de garantia para facilitar a vida do empreendedor goiano, conforme determinação do governador Ronaldo Caiado. A intenção é ampliar o acesso ao crédito, estimular o crescimento dos negócios e impulsionar a geração de emprego e renda no Estado”, explica.

Na prática

Antes, para contratar um financiamento de R$ 450 mil, era necessário apresentar um imóvel avaliado em pelo menos R$ 810 mil. Com a nova regra, basta um imóvel avaliado em R$ 675 mil — uma mudança que deve agilizar e facilitar a aprovação do crédito. A medida já está em vigor e vale para operações com valores acima de R$ 50 mil, destinadas tanto a investimentos quanto a capital de giro.

Empreendedores interessados em obter crédito junto à GoiásFomento podem entrar em contato por telefone (62) 3216-4900), pelo site www.goiasfomento.com, ou presencialmente na sede da Agência, localizada na Avenida Goiás, nº 91, Setor Central – Goiânia, das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Também é possível buscar atendimento com os correspondentes autorizados, listados no site da GoiásFomento, onde estão disponíveis informações completas sobre as linhas de crédito, taxas de juros, carências, prazos e documentos exigidos.

