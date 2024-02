Goiasprev divulga calendário para prova de vida

O recadastramento anual obrigatório de 2024 para aposentados, militares inativos e pensionistas do Poder Executivo, Polícia Militar e Bombeiro Militar está disponível a partir deste mês, conforme calendário divulgado pela Goiás Previdência (Goiasprev). Para fazer o procedimento e conferir o calendário completo o segurado deve acessar a página da Goiás Previdência (goiasprev.go.gov.br), na qual estão todas as informações sobre o serviço.

A prova de vida segue a Lei Complementar nº 161/20 e tem como objetivo evitar pagamentos indevidos (óbitos não identificados e fraudes, por exemplo). A regularização no prazo determinado evita o bloqueio de pagamento a partir do segundo mês e a suspensão do benefício a partir do quarto mês subsequente ao do aniversário.

Os mais de 70 mil segurados da instituição devem fazer o recadastramento, sejam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-GO) ou ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM-GO). Segundo a Goiasprev, é importante ficar atento aos prazos de atualização do cadastro para evitar o bloqueio dos benefícios (60 dias após a data de aniversário) ou suspensão (90 dias após a data de aniversário).

Humanização

O Governo de Goiás tem realizado aproximadamente 5 mil provas de vida por mês. Buscando agilizar o serviço, desde 2019 a Previdência Estadual disponibiliza atendimento por videoconferência para casos de segurados acamados, com comorbidades comprovadas e para os que moram fora do estado e do país.

Presencial

Para aqueles que preferem o atendimento presencial, a Goiasprev conta com a parceria do Portal Expresso e do Vapt Vupt, sendo que a partir deste mês de janeiro, não será mais necessário o agendamento na plataforma. Nos municípios goianos que não possuem esses serviços, os beneficiários podem dirigir-se aos postos de atendimento do Ipasgo.

Mais informações:

Segunda a Sexta – 8h às 17h:

(62) 98295-0319 (WhatsApp)

Segunda a Sexta – 8h às 12h / 13h às 17h:

(62) 3201-7827 / 7828 / 7830 (Gecaf)

Segunda a Sexta – 8h às 13h / 14h às 17h:

(62) 3201-7850 / 7849