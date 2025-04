Golpistas tentam usar nome de advogado para aplicar golpe em ex-prefeito Rogério Cruz

O advogado eleitoralista Bruno Pena denunciou neste domingo (28) que golpistas estão utilizando seu nome e o de seu escritório para tentar aplicar fraudes contra seus clientes, entre eles o ex-prefeito de Goiânia Rogério Cruz (Solidariedade). As mensagens falsas circulam por WhatsApp e citam números reais de processos judiciais, além do registro de inscrição de Pena na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), para conferir aparência de legitimidade à ação criminosa.

De acordo com o advogado, os criminosos se apresentam como integrantes da equipe de seu escritório, Bruno Pena Advogados e Associados, e utilizam o número (62) 99869-6656 para entrar em contato com as vítimas. Em nome de uma suposta “secretária Camila Nóbrega” — que nunca trabalhou no escritório —, eles enviam mensagens informando sobre a liberação de valores judiciais e solicitam confirmação do recebimento.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Bruno Pena alertou os clientes a não responderem às mensagens. “É mais uma quadrilha de criminosos se passando por integrantes da nossa equipe. Não respondam e denunciem”, afirmou.

Bruno Pena tem atuação reconhecida na advocacia eleitoral e sindical em Goiás. Além de atender a direção nacional do Solidariedade, partido de Rogério Cruz, também representa políticos de diferentes partidos, como o deputado estadual Major Araújo (PL), além de entidades como o Sindicato dos Policiais Civis de Goiás (Sinpol). De acordo com o advogado, praticamente todos os seus clientes foram abordados pelos golpistas. O caso foi encaminhado para investigação pelas autoridades competentes.