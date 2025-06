Governo alerta para focos de dengue durante seca em Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), orienta a população a intensificar os cuidados contra a dengue durante o período de seca. Com a ausência de chuvas, o mosquito Aedes aegypti encontra abrigo dentro das residências, principalmente em objetos e reservatórios que acumulam água.

Diferente do período chuvoso, quando o foco da prevenção está em áreas abertas, como lotes baldios e descarte de lixo, a estiagem exige atenção a locais como vasos sanitários inutilizados, vasilhas de animais, calhas, caixas-d’água, piscinas e recipientes esquecidos. Os ovos do mosquito podem sobreviver até um ano sem água, aguardando as chuvas para eclodir. Por isso, a limpeza e a vedação de reservatórios devem ser contínuas.

Entre as principais recomendações da SES estão a retirada de objetos que acumulam água dos quintais, preenchimento de pratos de plantas com areia, limpeza de calhas e tampas nas caixas-d’água. O objetivo é impedir a reprodução do mosquito e reduzir os casos da doença.

Atualmente, Goiás contabiliza 111.682 casos notificados e 63.866 confirmados de dengue, o que representa uma redução de 71% em relação ao mesmo período de 2024. Já os óbitos somam 45, enquanto 66 ainda estão em investigação.

Índice de vacinação

A vacinação contra a dengue no estado está disponível para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Até o momento, foram aplicadas 502.157 doses, sendo 356.830 de primeira dose e 145.327 da segunda. No entanto, 140 mil ainda não retornaram para concluir o esquema vacinal.

Em abril de 2024, a faixa etária foi temporariamente ampliada para pessoas de 4 a 59 anos devido ao vencimento de um lote de vacinas. Foram aplicadas 554.630 doses nesse grupo, mas 172.620 pessoas ainda não tomaram a segunda dose. A SES reforça a importância de completar o esquema vacinal para garantir a proteção contra a doença.

Informações: Secretaria da Saúde – Governo de Goiás