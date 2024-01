Governo anuncia novos programas de residência multiprofissional

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), aprovou três novos programas de Residência Multiprofissional para início em 2025. Com isso, dois novos hospitais do estado passam a oferecer especializações multiprofissionais: Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) e Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN).

Para o Programa de Residência Multiprofissional Saúde da Criança e do Adolescente – Urgência e Emergência – Hecad, serão oferecidas oito vagas, sendo duas vagas para cada categoria profissional a seguir: enfermagem, fisioterapia, nutrição e serviço social. Para as áreas de farmácia, nutrição e odontologia serão destinadas seis novas vagas – duas para cada categoria profissional – no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Funcional e Reabilitação do CRER.

Já para os profissionais da área da saúde que preferem atuar no interior goiano, há oportunidades de especialização em Uruaçu. No total, o Governo de Goiás vai oferecer seis novas vagas no Programa de Residência Multiprofissional Atenção em Urgência e Emergência /Trauma no HCN, sendo duas para enfermagem, duas para fisioterapia e duas para nutrição.

Os programas de residência multiprofissional da SES oferecem atualmente 70 vagas distribuídas nas unidades de saúde do Governo de Goiás nas seguintes áreas: biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Com a adesão aos novos programas, serão oferecidas 90 vagas para o próximo processo seletivo.

A conquista destas 20 novas vagas está sendo celebrada pela Gerência de Desenvolvimento e Ensino em Saúde, da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás. Segundo a gerente Letícia Souza Pereira, desde 2015 não foram abertos novos programas de residência multiprofissional na SES. “A nova estratégia faz parte de uma política de fortalecimento dos programas de residências do Governo do Estado”, ressalta Letícia.