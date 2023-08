Governo convoca 1.064 aprovados em concursos de segurança pública e educação

O governador Ronaldo Caiado nomeou 1.064 novos servidores que irão reforçar o efetivo em duas áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado: segurança pública e educação. Os decretos referentes à convocação de 250 soldados de 2ª classe do Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) e 314 professores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje. Já o chamamento dos 500 soldados de 2ª classe da Polícia Militar de Goiás (PMGO) será publicado amanhã.

O chefe do Executivo estadual parabenizou os convocados em mensagem publicada nas redes sociais do governo. “Hoje é um dia de muita alegria. Acabo de autorizar a nomeação de novos servidores para três categorias essenciais. Sejam bem-vindos, novos servidores, o estado de Goiás está muito feliz em recebê-los”, comemorou Caiado.

Segurança

A nomeação de 500 soldados da PMGO faz parte da segunda etapa, de um total de três nomeações referentes ao concurso público que ofertou 1.670 vagas para os cargos de cadete, segundo-tenente e soldado de 2ª classe. “São homens e mulheres que vão integrar a melhor polícia do Brasil e continuar fazendo de Goiás um estado seguro e digno para todos os cidadãos”, destacou Caiado. Em maio, o governador convocou os primeiros 863 novos concursados do processo seletivo.

Já os 250 novos bombeiros representam metade dos 500 alunos soldados aprovados no último concurso realizado pelo Governo de Goiás para reforçar o efetivo da corporação. Na próxima segunda-feira (04/09), os convocados iniciam o Curso de Formação de Praças, no Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar (CAEBM), em Goiânia. Dividido em dois editais, o certame também selecionou 40 alunos soldados músicos, 60 cadetes, 6 médicos e 6 odontólogos.

Educação

Na série de nomeações autorizadas, Caiado cumpriu o compromisso com a transformação da educação em Goiás e convocou os últimos 314 professores da rede pública estadual, de um total de 1.262 aprovados. Os selecionados foram divididos em quatro turmas por conta de cronogramas específicos para a apresentação de documentos, perícia médica, nomeação e posse. As vagas são para Professor Nível III, que corresponde a profissionais pós-graduados na área da Educação.

“Reconhecemos a importância da educação, por isso estamos nomeando novos professores comprometidos em moldar o futuro de nossos jovens”, salientou o governador. Os docentes serão lotados na rede, composta por mil instituições de ensino que atendem mais de 500 mil estudantes do Ensino Fundamental, sobretudo do 6º ao 9º ano, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).