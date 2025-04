Governo de Goiás abre curso gratuito de confeitaria para o Dia das Mães

O Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) está com inscrições abertas para o curso gratuito “Confeitaria com amor de mãe: Cestas Personalizadas para o Dia das Mães”. A formação será oferecida em 16 unidades do Cotec espalhadas pelo estado, com o objetivo de qualificar gratuitamente jovens e adultos.

A iniciativa integra as ações do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT), reafirmando o compromisso do Governo de Goiás com a formação profissional, o estímulo ao empreendedorismo e à geração de renda em todo o estado.

As inscrições já estão disponíveis de forma presencial em cada Cotec ou pelo site cotec.org.br. As aulas começam assim que cada turma atingir todas as vagas preenchidas. Com carga horária de 80 horas, o curso é voltado para pessoas a partir de 16 anos, com escolaridade mínima do ensino fundamental incompleto.

Os participantes vão aprender desde a compra dos ingredientes até a montagem criativa das cestas e a precificação dos produtos, além de conteúdos de marketing e estratégias de venda.

Crédito Social

Além disso, os alunos do curso que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica, com perfil ativo no CadÚnico ou por formulário da assistência social do estado, poderão solicitar o Crédito Social, um benefício de até R$ 5 mil para investir no próprio negócio. O valor é pago em parcela única para ser utilizado na compra de materiais e ferramentas essenciais para iniciar as atividades com as técnicas aprendidas. O recurso deve ser gasto na cidade onde o curso foi concluído.

Todas as unidades do Cotec contam com estrutura adequada para formações na área de culinária, incluindo laboratórios bem equipados e ambientes pedagógicos modernos. Os cursos serão ministrados por professores qualificados, com sólida experiência prática, o que garante um aprendizado dinâmico e voltado à realidade do mercado.