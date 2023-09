Governo de Goiás abre inscrições de casas a custo zero em novos municípios

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), abre inscrições para casas a custo zero nos municípios de Águas Lindas de Goiás, Formosa e Itaberaí. Moradores desses municípios poderão se inscrever a partir desta terça-feira, 12, no site www.agehab.go.gov.br ou nos pontos de apoio disponíveis pelas respectivas prefeituras, parceiras do Governo de Goiás nesta modalidade do Pra Ter Onde Morar. Os editais com as regras para seleção também estão disponíveis no endereço eletrônico. As inscrições seguem até dia 26 de setembro.

Podem participar dos processos seletivos famílias com renda até um salário mínimo, nunca beneficiadas em programa de moradia, inscritas no CadÚnico e que morem há pelo menos 3 anos no município em questão. As inscrições são para 35 unidades em Águas Lindas, 48 em Formosa e 50 em Itaberaí.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o Governo de Goiás manteve o foco inicial nas famílias que mais precisam na cidade do interior do Estado. “A casa a custo zero do Pra Ter Onde Morar atende aquela pessoa que não teria condições de pagar um financiamento. E esse atendimento é ainda mais emblemático porque foi iniciado primeiro no interior, historicamente relegado”, ressalta.

O secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, ressalta que essas moradias estão em fase avançada de construção. Em Mairipotaba, Rio Verde e Hidrolândia as famílias já estão usufruindo do direito de ter um lar seguro e digno. “É uma alegria levar cidadania habitacional a tantas famílias. O governador Ronaldo Caiado acertou ao criar este programa que já está em 130 municípios, com 6 mil unidades em execução”, diz. Depois que se inscreverem, as famílias que atenderem aos critérios e entregarem a documentação exigida pelo edital seguirão para a fase sorteio das casas.