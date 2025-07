Governo de Goiás abre inscrições para o Desafio Aprendizes da Matemática

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), em parceria com a Demà Aprendiz, abre as inscrições para o Desafio Aprendizes da Matemática nesta quarta-feira (9/7). A competição vai selecionar 12 jovens do Aprendiz do Futuro, programa do Goiás Social, para um intercâmbio cultural na Europa com todas as despesas pagas. Os jovens que ingressaram no programa entre os dias 1º de fevereiro de 2024 e 27 de julho de 2025 podem participar.

Além da viagem internacional, os primeiros colocados receberão uma medalha de ouro para o desafio. Do 13º ao 22º colocado, o prêmio é uma medalha de prata e um smartphone, cada. A premiação para quem ficar entre a 23ª e 30ª posições é uma medalha de bronze e um fone de ouvido para cada aprendiz. Todas as premiações obedecerão a critérios indicados no regulamento, sendo 50% das vagas para o sexo feminino e 50% para o sexo masculino, considerando as melhores classificações.

Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de julho, pela plataforma de aprendizagem do Aprendiz do Futuro, onde estão todas as informações da competição que ocorrerá em duas etapas de classificação. A primeira etapa será a realização de atividades da Pílula de Conhecimento (matemática), além da análise das notas escolares de cada estudante. Já a segunda etapa será por aplicação presencial de avaliação final, com nota igual ou superior a 8,0 para aprovação.

A competição Aprendizes da Matemática tem o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), responsável por ministrar o conteúdo de matemática e aplicar as avaliações. Em caso de empate na pontuação final, será realizado um sorteio, restrito apenas aos jovens que apresentarem notas iguais.

Esta é a terceira vez que o Aprendiz do Futuro realiza uma competição neste formato. Em 2022, 12 jovens participaram de um intercâmbio também no continente europeu, passando por Barcelona (Espanha), Bruxelas (Bélgica) e Lisboa (Portugal). Em 2023, outros 12 jovens conheceram Paris (França), Genebra e Lausanne (Suíça), onde tiveram a oportunidade de visitar locais como o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a sede da Missão Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU).

Aprendiz do Futuro

Maior programa de socioaprendizagem do Brasil, o Aprendiz do Futuro promove inclusão social de jovens por meio da educação e do trabalho, com foco em tecnologia, alta performance e impacto social na vida de jovens em situação de vulnerabilidade. Realizado em parceria com a Demà Aprendiz, o programa está presente em todos os municípios goianos.

Lançado em agosto de 2021, o programa conta atualmente com 7,7 mil jovens de 14 a 17 anos trabalhando em órgãos públicos. Eles recebem um salário de R$ 712,99, R$ 150 de vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, uniforme, crachá, férias, 13º salário e cursos de capacitação na plataforma do programa. O investimento já chega a R$ 386,7 milhões para promover a qualificação de mais de 14 mil jovens que já passaram ou estão no programa.

