Governo de Goiás abre inscrições para oficinas gratuitas da Escola de Artes Visuais

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), abre nesta segunda-feira (30/6) as inscrições para oficinas artísticas gratuitas voltadas à comunidade na Escola de Artes Visuais (EAV). Com foco na experimentação e na troca de saberes, a programação especial de julho reúne artistas locais que propõem desde técnicas tradicionais como cerâmica e gravura até reflexões contemporâneas sobre identidade de gênero e expressão visual.

Estão programadas cinco oficinas, com destaque para uma semana inteira dedicada à arte têxtil, que somará mais quatro atividades especiais a serem detalhadas em breve. Para participar, é necessário aguardar a abertura das inscrições da atividade de interesse, que são divulgadas sempre no instagram @octomarques.secultgoias. E, então, enviar e-mail para [email protected] com o nome da oficina, data escolhida, nome completo, telefone e e-mail para contato.

O artista Marcelo Ramalho abre a programação com a oficina gratuita “Técnica para Criação de Diário Fotográfico”, que será realizada no dia 5 de julho, das 9h às 12h. Segundo o oficineiro, os participantes irão criar livros de artista utilizando a técnica de transferência – processo que envolve a fotogravura sobre suportes diversos, incorporando poesia e desenho em composições visuais com forte carga autobiográfica e política. Marcelo Ramalho, inclusive, está com a exposição “Matrizes de Banzo: entre o perene e o perecível” em cartaz no Centro Cultural Octo Marques até 6 de julho.

Marcelo Ramalho é artista visual em Goiânia que utiliza a fotografia combinada a suportes inusitados para explorar os limites da linguagem fotográfica. Suas obras revelam cenários urbanos marginais e têm forte caráter autobiográfico e político.

A programação de oficinas contará ainda com o Grupo de Estudos Arte em Transição – 2º semestre, com Jocy Júnior, que segue refletindo sobre a produção de artistas trans e travestis nas artes visuais brasileiras. Também estão previstas duas oficinas com Tulassy / Espelho da Alma: Gravuras em Borracha, que aborda técnicas básicas de impressão, e Modelagem em Cerâmica, inspirada em saberes tradicionais sobre o barro. Outra novidade é a Oficina Intensidade no Meio Artístico, com Sara Lee, que propõe uma vivência livre e expressiva com cores, formas e estilos nas artes visuais.

Goiás decreta situação de emergência por Síndrome Respiratória Aguda Grave