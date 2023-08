Governo de Goiás apresenta nova proposta para o Eixo Anhanguera

O Governo de Goiás apresentou, nesta segunda-feira (07), uma nova proposta para o Eixo Anhanguera. Está prevista a criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), formada pelas cinco empresas participantes da Rede Metropolita de Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC), incluindo a Metrobus, que irá adquirir 65 ônibus elétricos novos, por meio da compra consorciada. Além disso, serão reformados os terminais Padre Pelágio, Dergo, Praça A, Praça da Bíblia, Novo Mundo e Senador Canedo, bem como todas as plataformas e pontos de embarque atendidos pelo Eixo. “Teremos um Eixo totalmente reformulado, com a qualidade que o cidadão merece, diminuindo a superlotação dos ônibus, garantindo terminais modernos com rede wi-fi gratuita e ônibus climatizados, com sinal de internet. Um outro padrão de qualidade que vai ser oferecido ao cidadão goiano”, disse Adriano da Rocha Lima.

Segundo o secretário, estão contratando de imediato 65 ônibus elétricos que começarão a chegar no início do ano que vem. E a reforma de todos os terminais está prevista para até o final de 2024. O valor do investimento por parte do setor público será de, aproximadamente, R$ 400 milhões, valor este a ser pago por meio do subsídio do transporte, diluídos no novo contrato, ao longo dos anos, sem mudança na tarifa ao usuário, que permanecerá no valor atual de R$ 4,30.

Eletrificação da frota

Os novos ônibus elétricos serão do tipo articulado, com 21 metros de comprimento e autonomia de 250 quilômetros. Inicialmente, estes ônibus serão alocados para o trecho original do Eixo Anhanguera com pouco mais de 13 quilômetros de extensão e que corta toda a capital. Os demais veículos operados pelas concessionárias privadas em sua extensão não serão substituídos neste primeiro momento. As instalações da Metrobus serão totalmente reformadas para acomodar a infraestrutura necessária para recarregar os veículos.

Eixo Anhanguera

O Eixo Anhanguera constitui um corredor estratégico corta Goiânia de leste a oeste, conectando fisicamente 15 dos 19 municípios que compõem a região Metropolitana de Goiânia. Por meio de suas extensões e de quase 100 linhas alimentadoras, o Eixo Anhanguera atende todas as áreas destas cidades, e já chegou a transportar mais de 150 mil usuários por dia.