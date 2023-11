Governo de Goiás atualiza material escolar da rede estadual de Ensino

Os cadernos universitários que compõem o kit de material escolar da rede pública estadual de Educação estão de cara nova. Os itens receberam novas capas, que passam a ilustrar a cultura e a história de Goiás e as belezas do Cerrado.

Além dos novos cadernos, o kit entregue pelo Governo de Goiás conta com canetas esferográficas; cola; régua; esquadros; lápis de cor e lápis grafite; apontadores e borracha. A quantidade de itens em cada conjunto depende da etapa de ensino atendido, variando entre Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Os alunos veteranos e novatos também receberão, no início do próximo ano letivo, os uniformes escolares regular e de Educação Física, tênis, meia, mochila e estojo. A intenção é garantir a equidade, ampliando o acesso das crianças, jovens e adultos a uma Educação pública, gratuita e de qualidade.

Os estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio e no 9º ano do Ensino Fundamental recebem também o Chromebook, equipamento que auxilia no acesso e na execução das atividades escolares.

Ampliação do Bolsa Estudo

Desde 2021, o Governo de Goiás destina aos estudantes de Ensino Médio da rede estadual de Educação uma bolsa como parte do Programa Bolsa Estudo. Os alunos regularmente matriculados, com frequência escolar acima de 75% e média bimestral acima de 6,0, recebem R$ 111,92 por mês letivo.

Em 2024, o Governo Estadual pretende ampliar a destinação da bolsa aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. O anteprojeto para a alteração da Lei nº 21.162, que instituiu o Bolsa Estudo, foi enviado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e aguarda aprovação.

Matrículas

As crianças, jovens e adultos que pretendem ingressar na rede estadual de ensino em 2024 têm até o dia 03 de dezembro para solicitar a matrícula. As solicitações devem ser feitas no site www.matricula.go.gov.br, no qual o interessado deve inserir seus dados pessoais e até três opções de escolas estaduais nas quais deseja estudar.

Os estudantes que desejam permanecer na rede estadual também têm até o dia 03 de dezembro para renovar a matrícula. A renovação é feita diretamente na escola, por meio da assinatura do Termo de Renovação.