Governo de Goiás confirma atrações musicais do Arraiá do Bem 2025

Grandes nomes da música brasileira, como Hugo e Guilherme, João Bosco e Vinícius, Leonardo, Calcinha Preta, Xand Avião e Tarcísio do Acordeon, estão confirmados para o Arraiá do Bem 2025. Realizado pelo Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, o festival junino solidário acontece nos dias 6, 7 e 8 de junho, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

A expectativa é receber 180 mil pessoas e a entrada é 100% solidária — basta levar 1 kg de alimento não perecível para garantir o acesso. “É um evento para colocar Goiás de vez no mapa das grandes festas juninas do Brasil. Somos a terra da música sertaneja, das quadrilhas animadas e agora vamos reunir tudo isso em um grande Arraiá, com propósito social e geração de renda para o nosso povo”, afirma o secretário da Retomada, César Moura.

Economia criativa nas barracas

Cerca de 50 barraquinhas serão montadas para a venda de comidas típicas. Micro e pequenos empreendedores do setor de alimentos podem participar por meio de edital que será publicado em breve. Uma parte das barracas será reservada aos contemplados do Crédito Social, que se capacitaram pelo Colégio Tecnológico de Goiás e montaram o próprio negócio com o incentivo do Programa Goiás Social.

Oportunidade para patrocínio

Já está publicado edital para empresas interessadas em patrocinar o Arraiá do Bem. As propostas devem ser entregues presencialmente até 7 de maio, das 8h às 17h, na sede da Secretaria da Retomada (Avenida 85, nº 22, Setor Sul, Goiânia). A abertura dos envelopes será no dia 8 de maio, às 9h, na sede da pasta. O edital completo está disponível em: goias.gov.br/retomada.

Programação prévia

Sexta-feira – 6 de junho

Calcinha Preta

Hugo e Guilherme

Sábado – 7 de junho

Tarcísio do Acordeon

Leonardo

Humberto e Ronaldo

Domingo – 8 de junho

João Bosco e Vinicius

Xandy Avião