Governo de Goiás conquista nota “A” no ranking da transparência

O Governo de Goiás conquistou o primeiro lugar e a nota “A” no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal dos Estados, com 99,5% de acertos nas verificações. O resultado foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda.

Os dados avaliados nesta edição são referentes a 2022. Para o governador Ronaldo Caiado, a liderança é resultado do compromisso da gestão estadual com a transparência em todas as frentes. “Temos dado passos importantes na administração com uma gestão que respeita o dinheiro público e vamos avançar ainda mais”, destaca o chefe do Executivo.

O governo goiano obteve o maior percentual de acertos na verificação realizada pela STN, que avalia e classifica a precisão, integridade, qualidade e consistência das informações prestadas pelos estados e municípios ao Tesouro Nacional, por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). Conquistada por Goiás pelo segundo ano consecutivo, a nota A é concedida aos entes federativos que cumprem mais de 95% das verificações.

Em relação à edição de 2022, Goiás subiu quatro colocações na classificação que avalia a transparência contábil e fiscal dos 26 estados e do Distrito Federal. Desde o início do levantamento, em 2019, o salto foi de 18 posições.

