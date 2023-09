Governo de Goiás faz traslado de vítimas de acidente aéreo

O Serviço Aéreo do Estado de Goiás (Saeg) já está a caminho do Amazonas para fazer o traslado dos cinco goianos vítimas do acidente aéreo, em Barcelos, no interior do Amazonas. O Estado conseguiu autorização especial da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para que a aeronave faça o resgate.

Caiado também falou com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e enviou equipe de médicos legistas para acelerar o processo de liberação dos corpos.

A previsão para o início do traslado de Manaus para Goiânia depende do andamento dos procedimentos técnicos no Amazonas. Já a retirada das vítimas do Instituto Médico Legal (IML) requer a presença e autorização de um familiar.

As vítimas: