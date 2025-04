Governo de Goiás investe R$ 1,4 milhão em nova sinalização na Região da 44

O Secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, e o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, assinam nesta quarta-feira, 9, às 8h30, autorização para início das obras de instalação de semipórticos e totens na Região da 44, um dos maiores polos de moda do Brasil. Como parte do projeto de valorização urbana da 44, o Governo de Goiás vai investir R$ 1,4 milhão na execução de melhorias na sinalização turística da área. A ordem de serviço ocorrerá em solenidade na sede da pasta, no Setor Oeste, em Goiânia.

A nova sinalização, que será composta por 10 pórticos e 58 totens de identificação, será implantada nos principais acessos ao polo. O objetivo é melhorar a identidade visual da área, facilitar a orientação de turistas e compradores e transformar a experiência de quem circula pela região, tornando o ambiente mais funcional, moderno e acolhedor. A Região da 44 tem mais de 16 mil pontos de venda e atrai cerca de 15 milhões de visitantes por ano, vindos de todas as regiões do Brasil e também de outros países. A expectativa é que as obras, que serão executadas pela Funcional Construções Ltda, empresa vencedora do processo licitatório, sejam concluídas em seis meses.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), pasta responsável pelo planejamento, projetos, licitação e contratação, ao promover maior visibilidade ao polo e contribuir para o ordenamento urbano da região, que recebe diariamente caravanas de todo o país, esse projeto do Governo de Goiás contribui de forma direta para o fortalecimento econômico e turístico da Capital. “A 44 é um patrimônio comercial de Goiás e merece uma estrutura à altura da sua importância para o Estado”, avalia Adib Elias. Para viabilizar o investimento, Governo de Goiás e Prefeitura de Goiânia firmaram convênio no dia 12 março.

A 44

Referência nacional no atacado de moda, o complexo comercial, conforme estimativa da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), movimenta cerca de R$ 15 bilhões por ano, resultado da comercialização de aproximadamente 280 milhões de peças de roupas produzidas em 30 municípios goianos. O polo, que começou a se formar no início dos anos 2000, nas imediações da Feira Hippie, transformou-se em um dos maiores centros de compras do Brasil, responsável pela geração de 50 mil empregos diretos e 160 mil indiretos. Hoje, a Região da 44 é o segundo maior polo de moda atacadista do país, atrás apenas do Brás, em São Paulo,

O fluxo de visitantes ultrapassa a marca de 260 mil pessoas por semana, composto por compradores do sudeste (35%), do centro-oeste (32%), nordeste (15%), norte (10%) e sul (8%) do país. O local também atrai turistas internacionais, especialmente de países como Paraguai, Colômbia, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos e algumas nações europeias.

A vitalidade econômica da 44 impacta em outros setores. A região concentra, por exemplo, o maior número de hotéis de Goiânia, com taxa média de ocupação de 82%. O fluxo turístico também se reflete na mobilidade. Cerca de 4,8 mil ônibus de turismo desembarcam na região todos os anos.