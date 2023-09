Governo de Goiás investe R$ 30 milhões na expansão do Daia

O Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) receberá investimento de R$ 30 milhões em benfeitorias estruturais, sendo que R$ 20 milhões já estão empenhados pelo Governo de Goiás, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), em licitações para obras no polo industrial.

O complexo Daia é composto, além da área principal de 8,9 milhões de m², pelo Daia Norte (245 mil m²) e o Daia Plam, que abrange o recém-integrado terreno de 1,7 milhão de m² da Plataforma Logística Multimodal. A plataforma já tem infraestrutura adequada para instalar novas indústrias, como pavimentação, drenagem, sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário.

Contudo, ainda não é possível a implantação porque o Daia necessita de maior capacidade energética para atender a demanda crescente. A Companhia tem tratado a questão junto à concessionária de energia elétrica, que iniciou obras para solucionar o entrave.

Iluminação pública

Entre os investimentos previstos, a Codego lançou licitação nesta quarta-feira (13/09) para modernizar a iluminação do distrito, atendendo a demanda do empresariado. A previsão para a execução do serviço no parque industrial é da ordem de R$ 1,7 milhão. A data de abertura das propostas está prevista para 29 de setembro.

Conforme o processo licitatório, a empresa contratada deve realizar a substituição e ampliação da iluminação pública com a implantação de ramal subterrâneo em baixa tensão, com instalação ou substituição de postes em concreto e luminárias tipo pétala em Led.

O serviço será executado em aproximadamente seis quilômetros do eixo principal do Daia, ao longo da GO-330, com o objetivo de promover mais segurança e conforto àqueles que transitam diariamente pelo parque industrial.

Desde 2021, a Codego já investiu R$ 7 milhões no Daia em melhorias no sistema de abastecimento de água, eliminando qualquer possibilidade de racionamento. Além disso, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) investiu aproximadamente R$ 20 milhões na restauração da GO-330, rodovia estadual que corta o polo.